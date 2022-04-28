Мониторинг технических процессов необходим для повышения эффективности работы предприятия или холдинга с помощью контроля плат и измерительных систем. Компания KARNEEV SYSTEMS — это производственная компания и системный интегратор высокотехнологичного оборудования: тепловизоры, видеокамеры и специальные системы наблюдения, телескопические мачты, дальномеры, тепловизионные модули, поворотные устройства, мобильные комплексы наблюдения, специальные дроны и системы питания, радиолокационные станции.

Зачем нужен мониторинг технических процессов?

Повышение эффективности работы предприятия, уменьшение простоя оборудования, оптимизация техпроцесса, снижение издержек производства — все это те задачи, которые предприятие решает в процессе своей работы и развития. Многие технологические процессы на предприятии зависят от работоспособности оборудования. Поддержание оборудования в хорошем техническом состоянии — это залог непрерывного получения прибыли предприятием.

Мониторинг технического процесса с точки зрения соблюдения установленных норм, анализ выявленных отклонений для принятия управленческих решений — важные цели оптимизации производства. Задачи, решаемые, с помощью своевременного мониторинга:

1.Оперативное обнаружение отклонений от норм в рамках технического процесса по каждой единице продукции;

2.Фиксация нарушений правил и величины отклонения от них;

3.Оповещения о нарушениях в режиме онлайн;

4.Ретроспективный анализ соблюдения технологии;

5.Контроль временных и технических параметров.

Как контроль плат и измерительных систем от компании KARNEEV SYSTEMS может повысить эффективность работы предприятия?

Компании, заинтересованные в том, чтобы поставить клиентам качественный продукт, всегда стараются снизить коэффициент отказа электронных компонентов. Единственный способ убедится в этом — проверить каждый отдельный компонент для обеспечения полного контроля качества. Тепловизионное изображение позволяет производителям электронных компонентов обнаруживать области повышенной температуры, которые указывают на дефектные продукты.

Обзор контроля плат и измерительных систем KARNEEV SYSTEMS

Компания производит электронные компоненты, которые используются в системах впрыска топлива и других системах управления в автомобильной промышленности. Такой компании нужно иметь отличную репутацию, и для этого она уделяет приоритетное внимание контролю качества на протяжении всего производственного процесса. Компания использует тепловизор KARNEEV KS UR-M серии в своем автоматизированном процессе для наблюдения за тепловым циклом компонентов всего за 20 миллисекунд. Такие инвестиции в тепловизионные камеры окупают себя в течение короткого периода времени. Что еще более важно, что проверяется каждый резистор, что позволяет нам предоставлять клиентам качественный продукт.

Эффективность и надежность нашей продукции подтверждена временем и нашими заказчиками: более 600 российских предприятий стали нашими постоянными клиентами.