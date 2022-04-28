В Троицке наладили выпуск колесных пар для ж/д вагонов на замену импортным

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В Челябинской области запускают уникальное импортозамещающее производство для российских железных дорог. Троицкое предприятие «УралРемМаш» наращивает производственные мощности по выпуску колесных пар для специального подвижного состава железных дорог России, сообщили в пресс-службе Минпрома области.

Ранее на подбивке железнодорожных путей работали импортные машины, и южноуральский завод занимался в основном их ремонтом. Теперь же здесь запустят собственное производство, причем исключительно из отечественных комплектующих, многие из которых завод выпускает самостоятельно.

Для скорейшей оптимизации технологических процессов в колесном цехе предприятие вступило в национальный проект «Производительность труда». Уже в мае эксперты регионального центра компетенций начнут внедрять там бережливое производство.

«Мы одни из немногих в стране, кто занимается не только ремонтом, но и производством колесных пар со сменой элементов. И речь не про обычные железнодорожные вагонные механизмы — ось и два колеса. У нас стоят мощнейшие редукторы, разработаны серьезные кинематические схемы. Это действительно последнее слово техники в путейском хозяйстве. Причем единственная импортная деталь в нашем изделии — это подшипники. Раньше мы получали их из Австрии, сейчас покупаем в Китае. Заготовки к осям по нашему заказу делает в Чебаркуле „Уральская кузница“, заготовки под колесные диски нам штампует Нижний Тагил», — говорит учредитель ООО «УралРемМаш» Сергей Архипов.

По его словам, стоимость производимой на предприятии колесной пары составляет порядка 1,5 млн рублей, тогда как импортные аналоги стоят от 4 до 6 млн рублей.

Общая выручка предприятия за 2021 год составила 474 млн рублей, из них 90 млн пришлись именно на производство и ремонт колесных пар. Имеющиеся на данный момент мощности позволяют выпускать до 120 новых единиц техники в год и ремонтировать еще порядка 300 колесных пар как российского, так и зарубежного производства. В планах построить в Троицке еще один цех площадью 4,5 тыс. кв. м, что позволит увеличить объем производства продукции на 60%. По проекту сформируют заявку в ФРП на получение финансирования.

https://minprom...htm?id=10647825