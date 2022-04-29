Импортозамещающее оборудование для фасовки и упаковки от российского бренда «АВРОРА»

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Компания «АВРОРА» — один из крупнейших производителей фасовочно-упаковочного оборудования в России. Завод реализует проекты по оснащению промышленных площадок, мини-производств, лабораторий, научно-исследовательских центров, аптек и больниц. Основной сегмент заказчиков продукции — производители лекарств, продуктов и напитков, бытовой химии, косметики, удобрений, БАДов, ветеринарной и другой продукции.

Предприятие успешно развивается с 1998 года. Сегодня завод предлагает один из самых обширных ассортиментов дозаторов, укупоров, этикетировочных машин, реакторов, таблетпрессов, запайщиков и другого оборудования для различных процессов цикла фасовки и упаковки. Особой гордостью компании являются высокоскоростные линии розлива производительностью до 7000 шт/час. Спектр автоматически выполняемых операций в линии может включать выполнение как основных процессов (розлив, укупорка, этикетировка), так и дополнительных (мойку тары, подачу тары и крышек, контроль качества, групповая упаковка в транспортировочную термопленку). На базе классических моделей линий специалисты завода создают фасовочно-упаковочные комплексы полного цикла с различным набором опций.

© Фото из открытых источников

Среди выпускаемых решений немало инновационных моделей, уникальных для российского рынка. Завод выпускает серийное оборудование, адаптируя его под покупателей. Практически каждый заказ — это новый проект и имеет свои особенности, которые связаны, в первую очередь, со спецификой деятельности клиента. Машины дорабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика под его продукт, используемым типом тары, крышек или этикеток, с учетом всех нюансов производственной технологии в каждом конкретном случае. В результате клиент получает максимально оптимизированное оборудование в эксклюзивном исполнении, которое позволяет достигать высокой эффективности.

© Фото из открытых источников

Модернизируя и совершенствуя ассортиментный ряд, разрабатывая инновационные машины нового поколения, завод «АВРОРА» вносит свой вклад в реализациюпрограмм импортозамещения. Сегодня отечественный рынок покидают многие европейские компании, и особенно важно, чтобы деятельность российских производителей продолжала развиваться. В этой связи завод увеличил выпуск новых моделей оборудования и сделал ставку на повышение технической независимости от иностранных поставщиков комплектующих.

В настоящее время компания стабильно работает и уверенно развивается на благо страны. Стоит отметить, что бренд «АВРОРА» хорошо известен не только по всей России, но и за рубежом. Продукция разрабатывается и производится в соответствии с мировыми стандартами качества и безопасности.