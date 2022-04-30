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Космонавтика

Ракета-носитель «Ангара-1.2» впервые вывела военный спутник на орбиту

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/TBEV3foZMKE

Минобороны Российской Федерации сообщило, что спутник, запущенный с космодрома Плесецк в Архангельской области лёгкой ракетой «Ангара-1.2», успешно выведен на целевую орбиту.

«Космический аппарат, запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, отделился от ракеты в 23:18 мск и в расчётное время выведен на целевую орбиту. Спутник принят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова», — рассказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что «космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2555».
Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2703900/

Минобороны, ВКС, Роскосмос, Ангара-1.2
  • Нет аватара vlTepes
    30.04.2212:24:05

    С началом боевой эксплуатации!

    Ура!

    #1250284
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