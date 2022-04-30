Ракета-носитель «Ангара-1.2» впервые вывела военный спутник на орбиту
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Минобороны Российской Федерации сообщило, что спутник, запущенный с космодрома Плесецк в Архангельской области лёгкой ракетой «Ангара-1.2», успешно выведен на целевую орбиту.
«Космический аппарат, запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, отделился от ракеты в 23:18 мск и в расчётное время выведен на целевую орбиту. Спутник принят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова», — рассказали в ведомстве.
В министерстве уточнили, что «космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2555».
Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2703900/
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30.04.2212:24:05