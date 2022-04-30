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Как делают корма для домашних животных на заводе Мираторг

 © Фото из открытых источников

Побывал на заводе Мираторг в Курской области, увидел как делают корма для домашних животных.

©Видео с youtube.com

  • rvk
  • 3
мираторг, репортаж, курская область
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    30.04.2209:26:20

    Приятно, что и корма для питомцев наконец-то стали делать в России.

    #1250276
    • Нет аватара william blake
      30.04.2211:52:08

      Мировой торговлей заправляют западные корпорации. Уже много-много десятков лет как.

      То, что РФ и Китай решили проявить самостоятельность в этом вопросе в.т.ч. и провоцирует нынешний кипешь.

      Я гарантирую любому что глобалисты люто не любят результаты этой самостоятельности начиная с международных гигантов вроде Хуавей и до весьма незначительных вроде Ростсельмаша. Произвёл товар с высокой добавленной стоимостью и продал? — Запустил руку в карман Запада. Тот-то считает, что папуасы должны продавать только ресурсы и желательно необработанные.

      #1250281
      • Нет аватара BRO
        30.04.2212:54:55

        Истину глаголите. Можно не иметь ресурсов, но иметь только одно ключевое звено в технологической цепочки от которой зависит весь цикл производства и остальные не рыпнутся, так как заменить нечем, а если кто-то попытается то их без труда заменят. Вот так сейчас с микрочипами, заменить санкционные чипы почти нечем, Китай что-то пытается, но им ещё далеко. Я считаю нужно делать свои чипы, сколько бы это не стоило, потому что чипы стоят везде, начиная с утюга, они нужны промышленности как воздух!

        #1250286
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