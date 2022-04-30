Россия заняла третье место в мировом рейтинге производителей индейки
Россия стала третьим крупнейшим производителем мяса индейки в мире после США и Германии и заняла второе место в Европе, произведя в 2021 году 400 тысяч тонн индюшатины во всех категориях хозяйств, согласно уточненным данным консалтингового агентства AGRIFOOD Strategies.
За последние пять лет российские индейководы поднялись в рейтинге с седьмого до третьего места в мире, почти удвоив выпуск продукции с 226 470 до 400 030 тонн и обогнав Польшу, Италию, Францию — ведущих производителей индюшатины в Европе.
Среди всех производителей индейки в мире Россия в очередной раз показала рекордную динамику роста (21,7% в 2021 г.), что особенно выделяет ее на фоне сокращения объемов у значительной части участников рейтинга. Анализ статистических данных Евросоюза, США, Бразилии и Канады, а также отраслевой информации, демонстрирует, что в прошлом году только Испания показала небольшой инерционный рост в 3,3%, а Германия осталась на уровне предыдущего года, сохранив при этом лидерство в Европе на уровне 441 374 тонн. При этом Великобритания и Франция — откуда родом промышленное индейководство — отметили год рекордным падением рынков в почти 20% и 10% соответственно.
Несмотря на объективные трудности, стоявшие перед всем животноводческим сектором России в прошлом году, индейководство не только окончательно сформировалось как отдельная отрасль, но и позволило сохранить предложение на отечественном рынке мяса птицы на уровне 2020 года, скомпенсировав сокращение выпуска курятины.
Достижения индейководов России стали возможными благодаря значительным инвестициям в отрасль со стороны крупных, средних и мелких производителей, постоянно растущей популярности индейки у российских потребителей как «здорового» вида мяса, а также расширению взаимодействия поставщиков с розничными сетями и оптовыми покупателями.
Следует отметить, что формирование отрасли ознаменовалось созданием в мае прошлого года Национальной Ассоциации Производителей Индейки (НАПИ), объединившей более 80% отечественных индейководческих компаний и десятки фирм-поставщиков технологий, оборудования, кормовых ингредиентов, ветеринарных препаратов, а также крестьянско-фермерские хозяйства.
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