Новый тепличный комплекс запущен в эксплуатацию в Воронежской области
Три очереди современного тепличного комплекса АПХ «Экокультура» по производству томатов и огурцов введены в эксплуатацию в Бобровском районе Воронежской области.
Общий объём инвестиций составил более 20 млрд рублей.
Площадь трёх очередей теплиц составила 60 гектар. Создано 974 рабочих места.
Это один из самых масштабных сельскохозяйственных проектов в сфере выращивания овощей в защищенном грунте, реализуемых в центральном Черноземье. Производственные процессы управляются центральным компьютером, который контролирует температуру воздуха, регулирует полив, досвечивание, подкормку минеральными веществами, вентиляцию, содержание углекислоты в тепличном помещении. Благодаря этому, создаётся идеальный микроклимат для полноценного роста и развития растений.
В комплексе применяются исключительно биологические методы выращивания. Для стимуляции плодоношения используются природные опылители томатов — шмели, семьи которых постоянно живут в теплицах в специальных искусственных ульях. От вредителей растения защищают клопы-хищники, которые уничтожают белокрылку и других опасных насекомых.
Компания планирует построить четвертую очередь тепличного комплекса. Его площадь таким образом увеличится до 100 га, что, по мнению инвесторов, может сделать проект «крупнейшим в Европе». Объем инвестиций в новую очередь оценивается в 15 млрд руб.
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