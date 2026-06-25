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Kотенко Cергей Новые и модернизированные предприятия агропрома

«Эко-культура» запустила последнюю очередь тепличного комплекса в Воронежской области

© iv.kommersant.ru

Комплекс предназначен для выращивания помидоров, огурцов и листовых салатов.

Мощность последней очереди составила 12 га, общая площадь теплиц достигла 53 га.

Объём инвестиций в новых теплиц составил 3,5 млрд рублей, общие вложения в проект достигли 22 млрд. рублей.

Всего создано 200 рабочих мест.

Тепличный комплекс оснащен передовыми технологиями, включая:

  • Системы климат-контроля с искусственным интеллектом;
  • Автоматизированные линии полива и подкормки;
  • Энергоэффективные решения для снижения затрат;
  • Современные системы освещения с LED-технологиями.

Соглашение между агропромышленным холдингом «Эко-культура» и Правительством Воронежской области о строительстве в Бобровском районе Воронежской области тепличного комплекса по выращиванию томатов, огурцов и листовых салатов мощностью около 60 тыс. т в год было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Строительство началось осенью того же года.

Первая очередь заработала осенью 2025 года. В теплицах уже произведено 35 тыс. тонн продукции.

© poligraf.media

https://kareliy...i-na-12-ga.html

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Источник: www.kommersant.ru

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