«Эко-культура» запустила последнюю очередь тепличного комплекса в Воронежской области
Комплекс предназначен для выращивания помидоров, огурцов и листовых салатов.
Мощность последней очереди составила 12 га, общая площадь теплиц достигла 53 га.
Объём инвестиций в новых теплиц составил 3,5 млрд рублей, общие вложения в проект достигли 22 млрд. рублей.
Всего создано 200 рабочих мест.
Тепличный комплекс оснащен передовыми технологиями, включая:
- Системы климат-контроля с искусственным интеллектом;
- Автоматизированные линии полива и подкормки;
- Энергоэффективные решения для снижения затрат;
- Современные системы освещения с LED-технологиями.
Соглашение между агропромышленным холдингом «Эко-культура» и Правительством Воронежской области о строительстве в Бобровском районе Воронежской области тепличного комплекса по выращиванию томатов, огурцов и листовых салатов мощностью около 60 тыс. т в год было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Строительство началось осенью того же года.
Первая очередь заработала осенью 2025 года. В теплицах уже произведено 35 тыс. тонн продукции.
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