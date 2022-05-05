Производство российских газовых грилей запустили в подмосковной Истре

© youtube.com

Производство российских газовых грилей Bfire началось в подмосковной Истре. В нашей стране подобная продукция не выпускается, аналоги до недавнего времени поставлялись только из США, сообщил разработчик и руководитель холдинга Butrimov Exclusive Business Алексей Бутримов.

«В отличие от обычного угольного гриля, газовый готовит значительно быстрее — для выхода на температуру 300 °C ему нужно всего 10 минут, при этом угольный гриль с подготовкой и розжигом займет 1,5 часа. Если говорить об электрических грилях, то они выдают максимальную мощность в 3 кВт, которая подходит больше для запекания. В то время как Bfire способен работать на мощности 20 кВт при минимальном выходе на рабочую температуру, что обеспечивает множество вариантов применения — от запекания пищи до полноценной жарки. Газовый гриль подойдет как для готовки в домашних условиях, так и для использования на кухне кафе, ресторанов. Для его эксплуатации нет специальных условий, как для угольного аналога», — пояснил Алексей Бутримов.

По его словам, 80% комплектующих гриля Bfire производится в России, остальные 20% из Китая. Оборудование работает на пропан-бутановой смеси, имеет 4 литые нержавеющие горелки с максимальной тепловой мощностью по 4 кВт каждая и инфракрасную керамическую газовую горелку с максимальной тепловой мощностью 4 кВт — для приготовления пищи на вертеле.

© youtube.com

Грили Bfire собираются под индивидуальный запрос. Допустим, для начала заказать базовый гриль, а в дальнейшем добавить боковую горелку, освещение, комплектующие из нержавеющей стали: откатную тележку, столешницу, дополнительную газовую плиту, шкаф или тумбу. Ширина газового гриля 0,82м, глубина 0,65м, высота 0,6м, вес 50 кг.

Многие думают, что на газовом гриле продукт готовится хуже и пахнет газом, а на угольном пахнет дымком, однако это не так. На самом деле невозможно отличить продукт, приготовленный на углях и газе, объяснил руководитель холдинга Butrimov Exclusive Business.

© youtube.com

Газовый гриль позволяет контролируемо томить продукт или запекать с четким контролем температуры в камере. С помощью вертела и боковой горелки на газовом гриле можно запекать различные продукты.

Легкость ухода за газовым грилем тоже является плюсом, так как не требуется очищение внутренних составляющих от сажи, пепла. Его конструкция предусматривает специальный поддон для сбора жира и конденсата, что также упростит чистку: нужно будет прочистить только поддон и съемную решетку. Решетки гриля выполнены из нержавеющей стали и их можно легко помыть в посудомоечной машине.

© youtube.com

В холдинге отметили, что в данный момент запущено производство самого большого гриля, в дальнейшем планируется выпускать более компактные и недорогие модели, «чтобы гриль Bfire смог стать народным».

© youtube.com

В холдинг Butrimov Exclusive Business входят компании, занимающиеся частной авиацией, металлообработкой, модернизацией бронетехники. В конце прошлого года на предприятии запустили производство лиофильных (сублимационных) сушилок B-Tasty.