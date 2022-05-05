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Производство

Производство российских газовых грилей запустили в подмосковной Истре

 © youtube.com

Производство российских газовых грилей Bfire началось в подмосковной Истре. В нашей стране подобная продукция не выпускается, аналоги до недавнего времени поставлялись только из США, сообщил разработчик и руководитель холдинга Butrimov Exclusive Business Алексей Бутримов.

«В отличие от обычного угольного гриля, газовый готовит значительно быстрее — для выхода на температуру 300 °C ему нужно всего 10 минут, при этом угольный гриль с подготовкой и розжигом займет 1,5 часа. Если говорить об электрических грилях, то они выдают максимальную мощность в 3 кВт, которая подходит больше для запекания. В то время как Bfire способен работать на мощности 20 кВт при минимальном выходе на рабочую температуру, что обеспечивает множество вариантов применения — от запекания пищи до полноценной жарки. Газовый гриль подойдет как для готовки в домашних условиях, так и для использования на кухне кафе, ресторанов. Для его эксплуатации нет специальных условий, как для угольного аналога», — пояснил Алексей Бутримов.

По его словам, 80% комплектующих гриля Bfire производится в России, остальные 20% из Китая. Оборудование работает на пропан-бутановой смеси, имеет 4 литые нержавеющие горелки с максимальной тепловой мощностью по 4 кВт каждая и инфракрасную керамическую газовую горелку с максимальной тепловой мощностью 4 кВт — для приготовления пищи на вертеле.

 © youtube.com

Грили Bfire собираются под индивидуальный запрос. Допустим, для начала заказать базовый гриль, а в дальнейшем добавить боковую горелку, освещение, комплектующие из нержавеющей стали: откатную тележку, столешницу, дополнительную газовую плиту, шкаф или тумбу. Ширина газового гриля 0,82м, глубина 0,65м, высота 0,6м, вес 50 кг.

Многие думают, что на газовом гриле продукт готовится хуже и пахнет газом, а на угольном пахнет дымком, однако это не так. На самом деле невозможно отличить продукт, приготовленный на углях и газе, объяснил руководитель холдинга Butrimov Exclusive Business.

 © youtube.com

Газовый гриль позволяет контролируемо томить продукт или запекать с четким контролем температуры в камере. С помощью вертела и боковой горелки на газовом гриле можно запекать различные продукты.

Легкость ухода за газовым грилем тоже является плюсом, так как не требуется очищение внутренних составляющих от сажи, пепла. Его конструкция предусматривает специальный поддон для сбора жира и конденсата, что также упростит чистку: нужно будет прочистить только поддон и съемную решетку. Решетки гриля выполнены из нержавеющей стали и их можно легко помыть в посудомоечной машине.

 © youtube.com

В холдинге отметили, что в данный момент запущено производство самого большого гриля, в дальнейшем планируется выпускать более компактные и недорогие модели, «чтобы гриль Bfire смог стать народным».

 © youtube.com

В холдинг Butrimov Exclusive Business входят компании, занимающиеся частной авиацией, металлообработкой, модернизацией бронетехники. В конце прошлого года на предприятии запустили производство лиофильных (сублимационных) сушилок B-Tasty.
Источник: https://youtube.com/channel/UC83nqbnD8mp89Ybxdo3WGyw

  • BEB
  • 10
Газовый гриль, гриль Bfire
  • Нет аватара yocto
    05.05.2216:55:22

    Молодцы, что создают хорошие продукты, но англицизмы, которыми облеплены эти продукты, очень отталкивают. Если это русский продукт для нашего рынка, то почему надписи на гриле на английском? Почему название холдинга на английском? Почему торговая марка на английском? Почему название гриля на английском? Мы вроде не в Англии. Мы должны жить в собственном культурном окружении, тем более в такое время. Такое ощущение, что у владельцев есть понимание, как создавать полезные вещи, но не хватает чувства собственного достоинства. По этим причинам я такой гриль к покупке рассматривать не буду.

    #1250374
    • Нет аватара termometrix
      05.05.2217:07:39

      По этим причинам я такой гриль к покупке рассматривать не буду.

      Турбопатриотизм — новая напасть. Для них даже Менделеев не был патриотом России

      Если вы до сих пор не знаете что такое турбопатриоизм, то кратко поясню. Это идея, в которой обычный патриотизм доведен до полного абсурда, такого, что любого нормального патриота от этого коробит не меньше чем от либерализма. Даже больше.

      Для примера: если бы Дмитрий Иванович Менделеев в наши дни изобрел бы периодическую таблицу элементов, то турбопатриоты в комментариях его бы захейтили словами: «А почему элементы не по-русски написаны!?"

      Я призываю своих читателей: одумайтесь. Любая самая лучшая идея, доведенная до абсурда, до фанатизма, становится уродливой и опасной! Замещая любовь к Родине в турбопатриотизмом, вы убиваете привлекательность самой идеи патриотизма, вы отвращаете от неё людей, которые моги бы стать патриотами.

      Запомните: любая идея, самая лучшая, доведенная до крайности, является вредной и опасной. Любовь к своему народу превращается в нацизм. Любовь к Богу, доведенная до крайности, превращается в религиозный фанатизм, сектантство и джихадизм. Хотя нет ничего плохого в любви к своему народу и Богу, ровно, как и патриотизм это очень доброе и светлое чувство. Но когда оно становится злым и темным, это уже не патриотизм.

      https://zen.yan...7bb15c46114cc?&

      Отредактировано: termometrix~17:09 05.05.22
      #1250375
      • Нет аватара yocto
        05.05.2217:38:37

        Собственная культура — это не абсурд. Жаль, что вы этого не понимаете. Ещё и в злые и тёмные меня записали, ага.

        Отредактировано: yocto~17:43 05.05.22
        #1250376
        • Нет аватара termometrix
          05.05.2218:59:15

          Собственная культура — это не абсурд.

          Где что-то подобное написано в комментарии?

          Ещё и в злые и тёмные меня записали, ага.

          Где вы увидели такое определение в свой адрес в комментарии?

          #1250380
          • Нет аватара yocto
            05.05.2219:56:07

            Так написано в приведённом вами определении «турбопатриотизма», которым вы охарактеризовали мой комментарий.

            #1250384
      • Вячеслав Шимолин Вячеслав Шимолин
        05.05.2218:43:44

        А где здесь «темность»? Человек живет в России, разговаривает и читает на русском — как и вся Россия. Естественно он недоумевает, почему у бытовой вещи, произведенной российской компанией, для продажи в России, все надписи не на русском!

        #1250379
        • Нет аватара termometrix
          05.05.2219:10:55

          А где здесь «темность»? Человек живет в России, разговаривает и читает на русском — как и вся Россия.

          Кто против?Конечно так должно быть.Здесь никто не спорит.

          Естественно он недоумевает, почему у бытовой вещи, произведенной российской компанией, для продажи в России, все надписи не на русском!

          Дело здесь в том, что любовь к родному языку и культуре и политика страны по расширению культурного влияния в мире не должны доходить до крайностей.Наверное торговая марка гриля имеет аналог на русском языке.

          И этот продукт газового гриля может быть экспортирован в один прекрасный день, то есть он может быть предназначен для зарубежных рынков, а инструкция по использованию прибора иностранным пользователем может быть на обоих языках.

          #1250381
          • Нет аватара yocto
            05.05.2220:02:03

            Многие у нас называют свои продукты иностранными названиями, просто потому что им кажется, что так круче звучит и выглядит. Думаю, этот гриль — не исключение.

            И кстати, ничего плохого в русскоязычной торговой марке для экспорта не вижу.

            Отредактировано: yocto~20:02 05.05.22
            #1250385
            • Нет аватара adlik
              05.05.2220:39:10

              Да не кажется им ничего что там круто или не круто, просто у большинства людей к российскому производству есть стереотипы, которые вбивались и вбиваются нам со всех утюгов, типа «Купи гавно» как в одной песне нашего комика, так что если написать латиницей то уже у людей на «подкорке» возникает скепсис и недоверие

              #1250388
          • Вячеслав Шимолин Вячеслав Шимолин
            05.05.2220:20:25

            Наверное, может быть… Вы как-то странно расставляете акценты в данном вопросе. Высказывания человека, вы склонили до абсурда (хотя абсурдного он ничего не писал), а мне отвечаете предположениями, к которых у вас нет фактов. Иначе, я полагаю, это были бы не предположения, а факты. Но даже в случае верности ваших предположений, не отменяет недоумения — почему российский производитель, в России, для русскоязычных осуществляет культурное влияние на английском языке? И да, до крайностей доходите вы, доведя до абсурда высказывание человека.

            #1250386
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