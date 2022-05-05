«Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» введены в эксплуатацию

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Геостационарные телекоммуникационные спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» успешно введены в эксплуатацию в позициях 103° и 145° в.д. соответственно. КА были запущены на орбиту с космодрома Байконур в декабре 2021 года. Теперь орбитальная группировка ФГУП «Космическая связь» состоит из 13 космических аппаратов, и с вводом в эксплуатацию «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» ГП КС выходит на 4 место в мире по числу ГСО-спутников.

«Сегодня ГП КС не только обладает крупнейшей в России группировкой геостационарных спутников связи и вещания. Как показывают данные, с вводом в эксплуатацию двух новых КА компания выходит на четвертое место в мире среди крупнейших спутниковых операторов по числу аппаратов на ГСО и емкости в C и Ku-диапазонах», — отметил генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.

Помимо традиционных антенн С- и Ku-диапазонов, охватывающих территорию РФ от Москвы до Петропавловска-Камчатского, а также среднеазиатские страны СНГ, «Экспресс-АМУ3» оснащен многолучевой антенной системой из пяти лучей, формирующих высокоэнергетическую зону обслуживания территории РФ, что позволяет получать высокую скорость передачи данных и использовать малоразмерные абонентские станции.

«Экспресс-АМУ7» в свою очередь повысит надежность федерального ТВ-вещания в четырех зонах на востоке России, а также будет задействован в резервировании существующих VSAT сетей. С помощью этого КА будет эффективнее использоваться находящийся рядом в 140° в.д. «Экспресс-АМ5» и увеличится объем услуг, предоставляемых клиентам в Юго-Восточной Азии. Оба спутника будут также применяться для развития морских сервисов на Северном морском пути и Дальнем Востоке.