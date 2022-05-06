Поворотные видеокамеры от российского производителя для интеллектуальных систем видеонаблюдения

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Российская производственная компания «БИК-Информ» представляет линейку поворотных видеокамер, предназначенных для визуального контроля объектов различной отраслевой принадлежности и масштаба. Вся линейка видеокамер опционально оснащается программным обеспечением с функцией видеоаналитики, а также интегрируется в системы с интеллектуальной аналитикой на базе нейросетей. Опорно-поворотные устройства, входящие в состав системы, могут использоваться в том числе для позиционирования антенн, радаров, лазерных дальномеров и другого оборудования.

Взрывозащищенные видеокамеры предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах, на объектах химической промышленности, нефтеперерабатывающих заводах, терминалах СПГ, шельфовых и буровых платформах, на морских судах, на объектах ГОК, зернохранилищах и т. п. Маркировка взрывозащиты 1Ех db IIC T6 X / Ех tb IIIC T80°C Db X / PB Ex d I Mb X.

Видеокамеры в корпусе из нержавеющей стали используются в системах видеонаблюдения в условиях воздействия агрессивных химических сред, морской воды, соляного тумана, при экстремальных температурах. Могут применяться в составе систем телевизионного наблюдения на речных и морских судах, в том числе в Арктической зоне. Диапазон рабочих температур от -60 до +60 °C.

Уличные поворотные видеокамеры для различных отраслевых решений. Возможность интеграции в комплексные системы защиты протяженных и территориально распределенных объектов, включая комплексы противодействия БПЛА. Оснащаются видеокамерами с оптическим трансфокатором от 20 до 92-х крат, тепловизионными камерами, ИК прожекторами, лазерными дальномерами, инклинометрами и т. д. в соответствии с задачами заказчика.

Поворотные видеокамеры производства «БИК-Информ» имеют свидетельства Российского морского регистра судоходства, Российского Речного Регистра, сертификат транспортной безопасности (ПП969).