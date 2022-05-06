В Зеленограде запустили серийное производство лазерных технологических комплексов
В Зеленограде запустили серийное производство лазерных технологических комплексов. Новая установка пригодится для выпуска металлических изделий сложной формы, сварки корпусов приборов, изготовления датчиков и другого оборудования. Кроме того, умная машина сможет самостоятельно определять нужный режим работы и минимизировать участие оператора в процессе.
«Лазерные технологические комплексы оснащены специализированным программным обеспечением. Интеллектуальная установка самостоятельно сможет определять алгоритм работ исходя из заданных условий и загруженных в нее чертежей. Например, с какой стороны начать резку или сварку детали», — отметили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики. Такая техника необходима в отечественном машино- и двигателестроении, аэрокосмической отрасли, в производстве медицинской техники и других промышленных сферах.
«Пятикоординатную установку мы разработали под конкретный проект, но видя большой интерес отрасли, решили запустить серийное производство. Все базовые узлы, координатные системы, оптика, электроника и программное обеспечение являются нашими разработками, так что это действительно российское оборудование», — сказала исполнительный директор группы компаний «Лазеры и аппаратура» Анна Цыганцова.
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