В Хабаровском крае запущен свинокомплекс

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Строительство первой очереди современного свиноводческого комплекса на 70 тыс. голов завершила компания «Скифагро-ДВ». Новое сельскохозяйственное производство резидента ТОР «Хабаровск» размещено в двух районах Хабаровского края — Вяземском и Хабаровском. На предприятии будут выращивать свиней и выпускать свежие мясные и субпродукты. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики объем частных вложений в инвестиционный проект составил 1,9 млрд рублей, работу получили более 80 человек, а после полного запуска свинокомплекса будут трудоустроены 160 местных жителей.

В нескольких километрах от села Дружба расположены готовые производственные площадки: репродуктор — зона содержания родительского стада для получения и доращивания поросят и площадка откорма, построенная с применением свободной таможенной зоны. В девяти новых корпусах репродуктора смонтировано современное оборудование для поения и кормления животных, установлены системы автоматического микроклимата. На благоустроенной территории пробурена скважина с артезианской водой, построена водоочистная станция. На комплексе также установлена система навозоудаления с оборудованными лагунами для хранения.

«Хабаровский свинокомплекс» нацелен на весь цикл воспроизводства, откорма и убоя свиней и реализации готовой продукции и полностью соответствует политике импортозамещения. Поэтому, сдав первую очередь, не останавливаемся и параллельно ведем строительство второй очереди комплекса. С площадки репродуктора после доращивания в возрасте 77 дней будем переводить поросят в новые производственные корпуса площадки откорма — здесь в течение еще 105 дней они будут доходить до кондиционного веса. Корма, кстати, выращиваем свои — пшеницу, овес, сою, планируем также построить зернохранилище и кормовой завод мощностью 10 тонн/час, на площадке Ракитное — убойный цех и холодильник. Средний возраст товарных животных — 175 дней от рождения при среднем весе в 115 кг. Таких уже будем отправлять в цех первичной переработки", — рассказал советник директора по вопросам агропромышленного комплекса ООО «Скифагро-ДВ» Александр Рог-Кустов.

Резидент ТОР «Хабаровск» рассчитывает ежемесячно выпускать 470 тонн свинины в полутушах и различных мясных продуктов. Деликатесы, колбасы, полуфабрикаты, мясо свежее охлажденное и мороженное (планируется свыше 300 наименований), соответствующие высоким стандартам контроля над качеством сырья и выпускаемой продукции, на полки местных торговых сетей и собственных дилерских точек начнут поступать с 2024 года.

Инвестор готовит комплекс к завозу основы для будущего поголовья. Молодняк закупят в племенных хозяйствах центральной России. Хабаровчане выбрали для разведения трехпородных беконных свиней, которые очень быстро набирают массу при минимальном потреблении корма — до 100 кг менее чем за 160 дней. Эта порода дает максимальный выход постного мяса с очень тонким слоем шпика на спине. В содержании, помимо скорости развития и роста, а также минимальных затрат корма на кг живого веса, «трехпородка» демонстрирует высокую сохранность молодняка и повышенную жизнестойкость. Для ритмичной и пропорциональной работы будет искусственное осеменение животных, процесс при этом непрерывный в течение года — с ритмом в 7 дней. Все это повлияет на себестоимость производства, и как результат — отпускную цену.

«В целом, наш проект позволит не только закрыть собственные потребности, сократить объемы привозной свинины из других российских регионов, но и сформировать значительный экспортный потенциал Дальнего Востока», — считает Александр Рог-Кустов.

По информации УК ТОР «Хабаровск» (дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики), в настоящее время в Хабаровском крае в рамках соглашений реализуют проекты 107 резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Сумма заявленных частных инвестиций превышает 360 млрд рублей, из них 110 млрд рублей инвесторы уже вложили в экономику региона и трудоустроили на новые предприятия почти 7,7 тыс. человек.