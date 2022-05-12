«Новая логистическая» пополнила свой парк тихвинскими платформами
В рамках контракта с железнодорожным оператором ООО «Новая логистическая» НПК «Объединенная Вагонная Компания» отгрузила первую партию фитинговых платформ в количестве более 200 единиц. Общий объем поставки до конца 2022 года составит 1 000 вагонов.
Основным конкурентным преимуществом вагона-платформы модели 13-6903 для перевозок крупнотоннажных контейнеров является повышенная грузоподъемность 74,5 т при погрузочной длине 80 футов (24,4м). На платформе также можно перевозить танк-контейнеры и контейнеры, в том числе рефрижераторные, разных типоразмеров с массой брутто до 36 т. Вагон имеет утвержденные МТУ размещения и крепления крупнотоннажных контейнеров. Вагон укомплектован тележками с осевой нагрузкой 25 тс, характеристики которых обеспечивают надежность эксплуатации и увеличенный срок межремонтного пробега вагона (8 лет или до 1 млн км). В 2021 году на фоне роста контейнерных перевозок спрос на фитинговые платформы на российском рынке значительно вырос. Драйвером роста стало существенное развитие потока экспорта-импорта контейнеров между Россией и Китаем. Благодаря повышенному спросу производство модели 13-6903 в прошлом году выросло по сравнению с результатом 2020 года в 3 раза, превысив отметку в 1,8 тыс. ед. Доля выпуска платформы данной модели составила порядка 11% от общего объема построенных в России 80-футовых фитинговых платформ в 2021 году. Генеральный директор ООО «Новая логистическая»: «В прошлом году сегмент контейнерных перевозок по железнодорожной сети демонстрировал значительный рост. Потребности клиентов закрывались на предельных мощностях. Это является основной причиной для наращивания нашего парка современными вагонами с улучшенными характеристиками грузоподъемности. Эффективность платформ ОВК в эксплуатации позволит обеспечить непрерывную работу и потребности клиентов».
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