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Судостроение и судоходство

На СНСЗ заложили катер специального назначения «Петергоф»

На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) состоялась церемония закладки высокоскоростного катера специального назначения «Петергоф».

Катер будет строиться по заказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для нужд МЧС. Проект выполнен АО «ЦМКБ Алмаз».

Судно сможет решать широкий спектр задач — предупреждение, ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, проведение поисково-спасательных операций.

Катер оснащен антенными комплексами, обеспечивающими:

· получение информации о метеорологических условиях со спутников;

· проведение экологического мониторинга;

· управление группировкой катеров МЧС России;

· специальную связь в рамках участия в мероприятиях во взаимодействии с другими силовыми ведомствами;

· работу средств связи общегражданского исполнения;

· проведение поисково-спасательных работ;

· получение данных об обстановке в контролируемой акватории.

Характеристики высокоскоростного катера специального назначения «Петергоф»:

Длина — 30 м

Ширина — 6,5 м

Осадка — 1,5 м

Скорость — 50 уз.

Экипаж — 2 чел.

Специальный персонал МЧС — 12 чел.
Источник: https://www.aoosk.ru/press-center/n...spetsialnogo-naznacheniya-petergof/

СНСЗ , катер «Петергоф»
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