На СНСЗ заложили катер специального назначения «Петергоф»
На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) состоялась церемония закладки высокоскоростного катера специального назначения «Петергоф».
Катер будет строиться по заказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для нужд МЧС. Проект выполнен АО «ЦМКБ Алмаз».
Судно сможет решать широкий спектр задач — предупреждение, ликвидация последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, проведение поисково-спасательных операций.
Катер оснащен антенными комплексами, обеспечивающими:
· получение информации о метеорологических условиях со спутников;
· проведение экологического мониторинга;
· управление группировкой катеров МЧС России;
· специальную связь в рамках участия в мероприятиях во взаимодействии с другими силовыми ведомствами;
· работу средств связи общегражданского исполнения;
· проведение поисково-спасательных работ;
· получение данных об обстановке в контролируемой акватории.
Характеристики высокоскоростного катера специального назначения «Петергоф»:
Длина — 30 м
Ширина — 6,5 м
Осадка — 1,5 м
Скорость — 50 уз.
Экипаж — 2 чел.
Специальный персонал МЧС — 12 чел.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
12.05.2220:14:00