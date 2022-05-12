«Протон-ПМ» запустил комплекс обработки под кислород в новом цехе сборки ракетных двигателей
АО «Протон-ПМ» завершило пуско-наладочные работы нового оборудования, предназначенного для обезжиривания деталей и сборочных единиц (ДСЕ) двигателей ракет-носителей «Ангара». В апреле совместно с представителями компании-изготовителя — АО «НИИ „Гермес“» (Златоуст), проведены испытания всех элементов комплекса.
На площади в 230 кв. м размещены две установки для обезжиривания ДСЕ любой конфигурации — методами прокачки и погружения, система регенерации рабочей жидкости, помогающая восстанавливать её качество и использовать в технологическом процессе повторно, зоны обработки камеры сгорания, трубопроводов и магистралей. Управлять системами комплекса можно как с единого диспетчерского пульта, так и с каждого рабочего места.
Комплекс обработки под кислород создан в рамках инвестиционного проекта «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191» — реализуется на загородной площадке «Протон-ПМ» в Новых Лядах. В 2022 году пермское предприятие интегрированной структуры планирует освоить технологию сборки модифицированного двигателя для ракеты-носителя «Ангара», а в 2023-м — ввести новый сборочный цех в эксплуатацию.
Андрей Жарков, врио главного инженера АО «Протон-ПМ»:
— Запущенное оборудование гарантирует герметичность среды, в которой происходит обработка под кислород. Это позволит избежать испарения рабочей жидкости, а значит сократит расход этого ресурса. Освоив новую технологию, мы обеспечили возможность серийно изготавливать перспективные ракетные двигатели на таких компонентах, как кислород и керосин.
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