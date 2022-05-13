На «Вымпеле» состоялась торжественная закладка инновационного катамарана

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На АО «Судостроительный завод «Вымпел» состоялась торжественная закладка скоростного пассажирского катамарана с динамической разгрузкой подводными крыльями проекта HSC150B.

Генеральный директор ОСК Алексей Рахманов поздравил заводчан с закладкой нового судна. «Сегодня один из тех дней, когда мы даем рождение новому проекту, который будет очень эффективно работать — на Байкале для начала, а потом потихонечку начнет завоевывать всю Юго-Восточную Азию, — сказал Алексей Рахманов. — Включение «Вымпела» в большую семью корабелов Объединенной судостроительной корпорации открывает для предприятия новые возможности для развития».

К корпусу катамарана была прикреплена закладная табличка.Технология пассажирских судов проекта HSC150B является инновационным для России типом скоростных пассажирских судов. Проектант судна — ООО «КБ «Си тех» (SEA TECH GROUP). Заказчик — «Восточно — Сибирское речное пароходство».Пассажирское судно катамаранного типа с динамической разгрузкой подводными крыльями проекта HSC150B предназначено для скоростных пассажирских перевозок на магистральных речных и озерных линиях.

Малая осадка существенно расширяет географию пассажирских перевозок, а особенность крыльевого устройства позволяет осуществлять безопасную посадку и высадку пассажиров на необорудованный берег.По сравнению с традиционным глиссером, развивающим такую же скорость, катамаран расходует до 40% меньше топлива, несет до 8-10% больше полезной нагрузки, благодаря особенностям конструкции судна оно более экологично, волна, образующаяся при прохождении судна, гораздо меньше разрушает берега.АО «ССЗ «Вымпел»,

АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» и АО «Машпромлизинг» 13 декабря 2021 года подписали трёхсторонний договор о строительстве двух судов катамаранного типа. Строительство планируется в кооперации с судостроительными предприятиями Иркутска. Эксплуатация катамаранов должна начаться в навигацию 2023 года на озере Байкал.