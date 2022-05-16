Белорусские вместо американских: замещение дизельных двигателей в насосных станциях для АПК

Компания БИОКОМПЛЕКС, как и многие отечественные производители, использующие в своих решениях те или иные зарубежные компоненты и комплектующие, столкнулась с рядом сложностей в связи с усложнением логистики и прочими проблемами, связанными с импортными поставками.

Одним из вариантов замещения дизельных двигателей американского производства стали уже применявшиеся в некоторых дизельных насосных станциях нашей компании двигатели Минского Моторного Завода (ММЗ). Так, в качестве альтернативы для ДНС высокой мощности, рассчитанных на перекачку шланговой системой и внесения в поле до 250 м3 жидких органических удобрений (на основе навоза КРС или СВК) в час, может быть использован двигатель Д260-7С. Насосная станция с этим двигателем позволит осуществлять бесперебойную перекачку на расстояние до 4 километров, в самых сложных условиях (это касается и высокой температуры и других нюансов сельскохозяйственных работ). При этом, белорусский аналог имеет меньший вес и отличается чуть меньшим удельным расходом топлива.

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Увеличение спроса на продукцию завода, подтвердили и представители Минского завода. В частности, было отмечено, что по итогам 2022 года ожидается темп роста реализации продукции в 109,8% к 2021 году (который, к слову, так же отличался серьезным увеличением спроса: 120,5% по отношению к 2020 году). Следует отметить, что в общем объеме реализации доля двигателей составляет до 79,5%, запасных частей — до 18%, специальной техники — 2,5-3,0%.

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