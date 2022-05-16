В Ленинградской области модернизировано производство алюминиевых стремянок и лестниц

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Завод высотных конструкций «Новая Высота» из Ленинградской области в 2,5 раза повысил производственные мощности по выпуску алюминиевых лестниц и стремянок. Расширение предприятия стало возможным благодаря льготному займу Фонда развития промышленности.

Общие инвестиции в модернизацию производства превысили 190 млн рублей. Из них 96,7 млн рублей составили льготные займы: 67 млн рублей от федерального Фонда развития промышленности и 28,7 от Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области. Средства займов были направлены на закупку современного, в том числе российского производственного оборудования.

Благодаря запуску новых автоматизированных линий мощности предприятия по выпуску подъёмного оборудования выросли в 2,5 раза — до 1,23 млн изделий в год. После выхода на полную мощность завод намерен выпускать до 360 тысяч лестниц и до 870 тысяч стремянок ежегодно.

По последним данным предприятия, порядка 16% российского рынка средств подъёма занимала зарубежная продукция. В результате увеличения мощностей завода этот показатель снизится до 7%. Уровень локализации превышает 95%.

«Раньше сборка стремянок и лестниц не была автоматизирована, сидели работники и собирали изделия вручную. С привлечением займа ФРП мы купили новое современное оборудование. Благодаря автоматизированным линиям мы смогли повысить производительность, отказаться от ручного труда и в результате снизить себестоимость производства на 12%. Совокупные мощности по выпуску стремянок и лестниц возросли в 2,5 раза», — рассказал заместитель генерального директора по производству Завода высотных конструкций «Новая Высота» Дмитрий Антонов.

Готовая продукция поступает в крупные строительные сети, такие как «Петрович», «Максидом», маркетплейсы «Все Инструменты.ру», Ozon, Wildberries и другие.

В марте 2022 года предприятию был одобрен еще один заем от ФРП. С его помощью на заводе начнут выпуск нового строительного высотного оборудования, которое на текущий момент в основном импортируется из Европы и Китая.