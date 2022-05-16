Завершена модернизация ДЭПЛ Б-871 «Алроса»

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Прошедшая ремонт с модернизацией дизель-электрическая подводная лодка «Алроса» покинула территорию 13-го судоремонтного завода в Севастополе. Как сообщают на предприятии, субмарина совершила переход к месту постоянной дислокации.

В ближайшие дни подлодка приступит к прохождению необходимых после ремонта испытаний, на борту находится экипаж субмарины и сдаточная команда судоремонтного завода.

«Лодка покинула Килен-бухту, начинаются заводские ходовые испытания. После этого будет подписан акт о том, что ремонт завершён, и она начнёт отрабатывать задачи, чтобы её признали боеготовой и включили в состав первой линии кораблей боевой готовности», — сообщил представитель завода.

«Алроса» является старейшей дизель-электрической подлодкой Черноморского флота, а до 2013 года ещё и единственной боеспособной. Заложили её на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде в мае 1988 года по проекту 877 В «Палтус» с одним конструктивным изменением — вместо гребного винта на лодке установлен водометный движитель.

Вошла в состав флота 30 декабря 1990 года. На ремонт встала в 2014 году, сроки окончания работ неоднократно сдвигались. По итогам модернизации субмарина получила возможность применять крылатые ракеты «Калибр-ПЛ». До этого основным вооружением подлодки были торпеды.