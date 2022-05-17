«Россети» усилили надежность электроснабжения приграничных районов Оренбуржья

Основным центром распределения электроэнергии стала реконструированная подстанция 220 кВ «Орская» (250 МВА), на которую поэтапно перезавели 18 ЛЭП. Инвестиции «Россети ФСК ЕЭС» составили порядка 1 млрд рублей. Проект реализован совместно с Системным оператором.

«Орская» работает с 1960-х годов. В 2015 году была выполнена её комплексная реконструкция, с возведением центра питания на новой площадке. Подстанция оснащена современным оборудованием: двумя силовыми автотрансформаторами (125 МВА каждый), высоконадежным элегазовым коммутационным оборудованием. Внедрены интеллектуальные системы управления технологическими процессами и коммерческого учета электроэнергии.

Комплекс перезапитанных ЛЭП связывает центр питания с ключевой генерацией Оренбургской области, включая крупнейшую на Южном Урале электростанцию — Ириклинскую ГРЭС, а также магистральными подстанциями 220-500 кВ, распределительной сетью 110 кВ. Суммарное потребление по этим линиям составляет 205 МВт.

Кроме того, от работы данных ЛЭП зависит выдача 60 МВт мощности трех солнечных электростанций, энергоснабжение города Орска с населением 200 000 человек, крупных промышленных потребителей — Южно-Уральского машиностроительного завода, предприятия «Орскнефтеоргсинтез», комбината «Уральская сталь».

На «Орскую» перезаведены также два транзита до подстанций 220 кВ «Кимперсай» и «Актюбинская», расположенных в западном Казахстане. Для защиты от перегрузки межгосударственных линий электропередачи российский центр питания оснастили новой релейной защитой и противоаварийной автоматикой.