В Самаре открылся первый этап магистрали «Центральная»
Завершен первый этап строительства магистрали «Центральная» протяженностью 14 км, начатый в январе 2023 года.Число полос движения — от 4 до 6.
Ее первый этап — участок от Ракитовского шоссе до автодороги «Обводная г. Самары».Проект магистрали «Центральная» появился в генплане развития Куйбышева в далеком 1965 году.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, удалось обеспечить проект финансированием из регионального бюджета и довести работы до завершения в срок.
В городской части дороги оборудованы тротуары с велодорожками, шумозащитные экраны, остановочные пункты, освещение, пешеходные переходы. Также построены два городских путепровода. Первый длиной 66,2 м — на пересечении проспекта Карла Маркса и железнодорожных путей Куйбышевской железной дороги в районе станции Дачная, второй 45,1 м — на пересечении магистрали «Центральная» и ул. Садовой пгт Петра Дубрава.
Со следующего года начнется второй этап, это большой объем работ.
