«Уралвагонзавод» отправил в войска эшелон с новой партией танков Т-90М «Прорыв»

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Торжественная отправка эшелона с очередной партией новейших танков Т-90М «Прорыв» для российской армии состоялась на «Уралвагонзаводе» (входит в «Ростех»).

В УВЗ отметили, что в рамках государственного оборонного заказа предприятие поставляет в войска как новые, так и модернизированные до уровня Т-90М «Прорыв» танки. «Подготовка и освоение серийного производства этих современных бронемашин на предприятии полностью завершены, получены положительные результаты квалификационных испытаний», — добавили в пресс-службе.

Это вторая партия танков, выпущенная заводом в этом году. В начале года Уралвагонзавод направил в российские войска более 30 танков Т-72Б3 с дополнительной защитой.

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В церемонии передачи техники участвовали руководители и работники предприятия. На финальном этапе подготовки в машины вложили рисунки и письма детей танкостроителей.

Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Новые танки приспособлены к действиям в условиях современного боя. Одна из главных особенностей Т-90М — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.