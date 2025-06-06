«Уралвагонзавод» представил новые восьмиосные полувагоны для Восточного полигона

© rostec.ru

«Уралвагонзавод» представил новые восьмиосные полувагоны, разработанные специально для работы в сложных климатических условиях Сибири и Дальнего Востока. В линейку вошли две модели: 12-5991 («Урал») грузоподъёмностью 150 тонн и 12-5992 («БАМ») грузоподъёмностью 151 тонна.

Обе модели способны работать при экстремальных температурах от -60°C до +50°C и рассчитаны на 32 года эксплуатации. Полувагон «Урал» уже получил сертификат соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС. Новые вагоны предназначены для перевозки сыпучих грузов по магистральным железным дорогам стандартной колеи 1520 мм.

Конструкция полувагонов позволяет проводить их обслуживание на существующих ремонтных базах. Особое внимание при разработке уделено адаптации к суровым климатическим условиям восточных регионов России, сообщает пресс-служба Ростех.

© rostec.ru

Новые вагоны с укороченными секциями и высокими бортами также позволяют увеличить грузоподъемность поездов без изменения их длины. Полужесткая сцепка дает возможность добавлять больше вагонов в состав.

Это решение поможет перевозить больше грузов на восточных маршрутах, эффективнее используя существующую инфраструктуру. Особенно важно при растущем грузообороте.

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