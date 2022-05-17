PNK group открывает два новых индустриальных парка в Новосибирске

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Российский девелопер PNK group открывает сразу два новых индустриальных парка в Новосибирске. «PNK парк Пашино», расположенный на участке 209 Га, сможет разместить на своей территории порядка 14 индустриальных зданий. «PNK парк Толмачево 2» находится на участке площадью 68 Га, здесь построят от 4 объектов различной площади.

Общая площадь застройки составит почти 900 тыс. кв. м.: порядка 630 тыс. кв. м планируют к возведению в «PNK парке Пашино», еще 245 тыс. кв. м — в «PNK парке Толмачево 2». Индустриальные здания построят «под ключ» по запросу будущих резидентов: арендаторов или собственников объектов. Здания будут возведены по немецким технологиям модульного строительства и в соответствии с международными стандартами FM Global.

Два индустриальных парка покроют текущие запросы на новые качественные квадратные метры и востребованные локации в регионе. «PNK парк Пашино» расположен на севере Новосибирска на границе с чертой города, а «PNK парк Толмачево 2» — в 8 км от международного аэропорта Толмачево, на автомобильной трассе федерального значения Р-254, проходящей через Челябинск, Курган, Омск и Новосибирск.