В Новосибирской области впервые изготовлен инновационный самосвальный кузов

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На базе АО «НовосибАРЗ» состоялась презентация инновационного самосвального кузова для карьерного самосвала KOMATSU 785 грузоподъемностью 90 тонн. Это событие стало важной вехой в развитии местной промышленности, поскольку кузов впервые был разработан и произведен новосибирским предприятием с использованием износостойких материалов российского производства в сотрудничестве с ПАО «Северсталь».

Создание кузова стало возможным благодаря многолетнему опыту и инновационным подходам, которые внедряются на предприятии «НовосибАРЗ», основанном в 1968 году. Завод, специализирующийся на производстве и ремонте спецтехники, обладает современным конструкторским бюро и активно развивает партнерские отношения с ведущими промышленными компаниями, осваивая новые направления деятельности.

Презентация самосвального кузова для KOMATSU 785 подчеркнула важность межотраслевого сотрудничества и продемонстрировала потенциал предприятий Новосибирской области в создании высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции. Успешное внедрение отечественных материалов и технологий в производственный процесс вносит значительный вклад в развитие промышленности региона и страны в целом.

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