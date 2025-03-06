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Bionysheva_Elena 06 марта 2025, 12:05 1072 Производство

В Новосибирской области впервые изготовлен инновационный самосвальный кузов

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 © www.nso.ru

На базе АО «НовосибАРЗ» состоялась презентация инновационного самосвального кузова для карьерного самосвала KOMATSU 785 грузоподъемностью 90 тонн. Это событие стало важной вехой в развитии местной промышленности, поскольку кузов впервые был разработан и произведен новосибирским предприятием с использованием износостойких материалов российского производства в сотрудничестве с ПАО «Северсталь».

Создание кузова стало возможным благодаря многолетнему опыту и инновационным подходам, которые внедряются на предприятии «НовосибАРЗ», основанном в 1968 году. Завод, специализирующийся на производстве и ремонте спецтехники, обладает современным конструкторским бюро и активно развивает партнерские отношения с ведущими промышленными компаниями, осваивая новые направления деятельности.

Презентация самосвального кузова для KOMATSU 785 подчеркнула важность межотраслевого сотрудничества и продемонстрировала потенциал предприятий Новосибирской области в создании высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции. Успешное внедрение отечественных материалов и технологий в производственный процесс вносит значительный вклад в развитие промышленности региона и страны в целом.

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Источник: https://www.nso.ru/news/70010

новосибирск, северсталь, НовосибАРЗ
  • Нет аватара sanfox
    06.03.2516:09:19

    У нас в Ярославле эти кузова делали. Мои ребятишки знакомые, потом половинки на место эксплуатации отправляли. Сейчас наверное не делают, Завод Комацу делает экскаваторы другого производителя.

    #1297934
  • Нет аватара vajo
    07.03.2510:35:31

    По моему козырёк больше самого кузова    

    Почему такие кузова треугольные, а не прямоугольные?

    #1297973
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