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Агропром и пищевая промышленность

Площадь фундукового сада в Дагестане достигла 1000 га

 © riaderbent.ru

К закладке фундуковых садов в Сулейман-Стальском районе Дагестана приступили в 2019 году, когда были заложены первые 150 гектаров.

К осени 2021 года площадь крупнейшего в России сада фундука, принадлежащего ООО «Полоса», достигла 600 га.

Тогда же была начата посадка ещё 400 га. В настоящее время общая площадь посадок фундука достигла 1000 га.

Если ранее саженцы привозили из Италии, то последняя посадка произведена собственными саженцами, выращенными в местных питомниках. Масштабный инвестиционный проект обеспечивает работой не только жителей Сулейман-Стальского района, но соседних Курахского, Хивского и Дербентского районов.

Как отмечают специалисты, уже в течение трёх лет сады начнут плодоносить и обеспечивать урожаем до 8 тонн фундука с одного гектара. У инвесторов уже есть несколько регионов, готовых закупать дагестанский фундук.

Масштабный инвестиционный проект ООО «Полоса» предусматривает также закладку интенсивного яблоневого сада и строительство плодохранилища в Сулейман-Стальском районе. Общая стоимость проекта, который рассчитан до 2030 года, составляет 12 млрд руб. При выходе проекта на полную мощность будет создано около 3 тысяч рабочих мест. Сегодня на постоянной основе работает 107 человек.

https://riadage...lave_dagestana/

Источник: https://riaderbent.ru/naibolshij-v-...-uvelichitsya-do-1000-gektarov.html

Дагестан, сельское хозяйство, импортозамещение
  • Нет аватара ratol
    17.05.2211:36:44

    Может лучше миндаль в тех краях выращивать? Фундук — это же лещина обыкновенная. Она вплоть до северных регионов растет. А миндалю нужен теплый засушливый климат с большим кол-вом света. ¾ всего миндаля в мире производят в Калифорнии.

    #1250643
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      17.05.2212:33:46

      Ну это же частная инициатива. Кто вкладывает деньги, тот и решает во что и сколько.

      Сулейман-Стальский район расположен на юге Дагестана, на границе с Азербайджаном. А Азербайджан занимает 3-4 место в мире по производству фундука. Сходные природные условия, отработанная технология выращивания.

      90% фундука пока Россия импортирует.

      Отредактировано: Сергей Котенко~13:09 17.05.22
      #1250644
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