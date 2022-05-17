Площадь фундукового сада в Дагестане достигла 1000 га

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К закладке фундуковых садов в Сулейман-Стальском районе Дагестана приступили в 2019 году, когда были заложены первые 150 гектаров.

К осени 2021 года площадь крупнейшего в России сада фундука, принадлежащего ООО «Полоса», достигла 600 га.

Тогда же была начата посадка ещё 400 га. В настоящее время общая площадь посадок фундука достигла 1000 га.

Если ранее саженцы привозили из Италии, то последняя посадка произведена собственными саженцами, выращенными в местных питомниках. Масштабный инвестиционный проект обеспечивает работой не только жителей Сулейман-Стальского района, но соседних Курахского, Хивского и Дербентского районов.

Как отмечают специалисты, уже в течение трёх лет сады начнут плодоносить и обеспечивать урожаем до 8 тонн фундука с одного гектара. У инвесторов уже есть несколько регионов, готовых закупать дагестанский фундук.

Масштабный инвестиционный проект ООО «Полоса» предусматривает также закладку интенсивного яблоневого сада и строительство плодохранилища в Сулейман-Стальском районе. Общая стоимость проекта, который рассчитан до 2030 года, составляет 12 млрд руб. При выходе проекта на полную мощность будет создано около 3 тысяч рабочих мест. Сегодня на постоянной основе работает 107 человек.

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