Российские школьники завоевали 5 золотых медалей на Международной Менделеевской олимпиаде по химии

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В Ташкенте (Республика Узбекистан) подвели итоги 56-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии (IMChO 2022). В ней приняли участие более 90 школьников из 14 стран, они разыграли 28 бронзовых, 18 серебряных и 9 золотых медалей. Больше половины наград высшей пробы достались участникам из России.

Золотые медали получили Игнатий Тарабрин (Москва), Никита Перов (Казань), Владимир Михайленко (Саранск), Святослав Михайленко (Московская область) и Виктор Кошлань (Москва).

Игнатий Тарабрин также был удостоен традиционной премии имени основателя и хранителя Менделеевской олимпиады Валерия Лунина.

Серебряные медали жюри присудило Артему Сорокину, Артемию Анисимову, Никите Бакулеву (Москва) и Назиму Мустафину (Новосибирск), бронзовую — Льву Нерсесяну (Москва).

56-я Менделеевская олимпиада проводилась в очном формате и включала три тура — два теоретических (обязательный и по выбору) и экспериментальный.

Организаторами Олимпиады выступили Агентство Президентских образовательных программ Республики Узбекистан, химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Благотворительный фонд Андрея Мельниченко и Группа «ЕвроХим».

Справочно

Международная Менделеевская олимпиада — правопреемница Всесоюзной олимпиады школьников по химии, одно из крупнейших соревнований старшеклассников, объединяющее победителей национальных олимпиадных турниров со всего мира.

Задания олимпиады подготавливает постоянно действующая методическая комиссия, в состав которой входят ведущие ученые и учителя химии, представляющие страны — участницы олимпиады. Официальными рабочими языками IMChO являются русский и английский.

В методическую комиссию и жюри всегда входят не только профессора и преподаватели, но и студенты и аспиранты — победители Менделеевских олимпиад.