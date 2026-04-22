Школьники из России завоевали 15 медалей на Международной Менделеевской олимпиаде по химии
Ребята показали лучший результат среди всех стран-участниц по золотому зачету.
Сборную России представляла команда из 15 человек, которых выбрали из числа победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии. В число золотых медалистов вошли:
— Арсений Сысоев (Москва)— Николай Шамков (Москва)— Арсений Гасаненко (Москва)— Максим Алексеев (Москва)— София Габдрахманова (Самарская область)— Ярослав Косолапов (Магнитогорск)— Михаил Туров (Сергиев Посад)
Восемь участников из Москвы, Казани, Сириуса, Саранска и Санкт-Петербурга были удостоены серебряных наград.
Олимпиада включает в себя два теоретических тура и пятичасовой экспериментальный тур, который подразумевает наличие навыков работы в химической лаборатории: умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.
ММО — одна из самых престижных химических школьных олимпиад в мире, ее международный статус признает ЮНЕСКО. Россия уже почти 30 лет занимает в ней первое место со следующими показателями — 142 золотых, 156 серебряных и 102 бронзовых медали.
В этом году олимпиада состоялась в Москве. Участие принимали почти 200 детей из 37 стран: Россия, Китай, Япония, Турция, Вьетнам, Бразилия, Венгрия, Куба и др.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 1