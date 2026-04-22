Ребята показали лучший результат среди всех стран-участниц по золотому зачету.

Сборную России представляла команда из 15 человек, которых выбрали из числа победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии. В число золотых медалистов вошли:

— Арсений Сысоев (Москва)— Николай Шамков (Москва)— Арсений Гасаненко (Москва)— Максим Алексеев (Москва)— София Габдрахманова (Самарская область)— Ярослав Косолапов (Магнитогорск)— Михаил Туров (Сергиев Посад)

Восемь участников из Москвы, Казани, Сириуса, Саранска и Санкт-Петербурга были удостоены серебряных наград.

Олимпиада включает в себя два теоретических тура и пятичасовой экспериментальный тур, который подразумевает наличие навыков работы в химической лаборатории: умения выполнять химический анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.

ММО — одна из самых престижных химических школьных олимпиад в мире, ее международный статус признает ЮНЕСКО. Россия уже почти 30 лет занимает в ней первое место со следующими показателями — 142 золотых, 156 серебряных и 102 бронзовых медали.

В этом году олимпиада состоялась в Москве. Участие принимали почти 200 детей из 37 стран: Россия, Китай, Япония, Турция, Вьетнам, Бразилия, Венгрия, Куба и др.