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Все участники сборной России получили золотые медали на 58-й Международной химической олимпиаде

© olimpiada.ru

Все участники сборной России получили золотые медали на 58-й Международной химической олимпиаде.Также наш представитель Арсений Гасаненко стал абсолютным победителем олимпиады.

Руководил командой доцент химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Белов. Его заместители — младший научный сотрудник Федерального исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук (ФИЦ ХФ РАН) Михаил Матвеев, учитель химии московской школы № 192 Леонид Ромашов и инженер ФИЦ ХФ РАН Максим Козлов.

Олимпиада проходила в Узбекистане. В ней участвовали более 360 учеников из 93 стран. Соревнование включало теоретический и практический туры.

Международная химическая олимпиада проводится с 1968 года и считается одной из самых престижных среди интеллектуальных состязаний для школьников. Сборная России завоевывает четыре золотые медали третий год подряд.

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Источник: olimpiada.ru

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