Можем Заменить: Автозапчасти

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«Можем Заменить» — информационно-аналитический проект Центра аналитики и экспертизы ПСБ по исследованиям потенциала импортозамещения отраслей российской экономики.

Крупные европейские поставщики автозапчастей приостановили поставки и отгрузки в Россию, что вызывает опасения у автомобилистов о возможном начале дефицита и подорожании техобслуживания. Мы считаем, что сложности с наличием могут возникнуть только по оригинальным и особо сложным электронным компонентам. Другие же запчасти можно заместить за счёт переориентации импорта из Китая, Турции, Индии, а со временем за счёт расширения внутреннего производства.

В России эксплуатируется около 44 млн легковых автомобилей. Однако автопарк автотранспортных средств не совсем новый: средний возраст составляет около 14 лет, что свидетельствует о необходимости регулярной замены изношенных частей.

Кто производит и поставляет автозапчасти в Россию?

Доля импортных автозапчастей на российском рынке составляет около 50%. Сам рынок можно разделить на оригиналы и реплки. Отличие заключается в том, что оригинальная запчасть лицензирована автопроизводителем. Реплика — точная копия без лицензии, но зачастую с более низким качеством.

Основная доля импорта (около 60%) реплик в Россию приходится на Китай (555, Copii, CRB, Achr, AKITAKA и т. д. ). В Поднебесной насчитывается более 8 тыс. заводов по производству автокомпонентов, при этом ассортимент продукции очень широк и возможно найти аналог практически для любой автозапчасти. Оставшаяся часть импорта приходится на Турцию, Индию и Тайвань.

На долю европейских произодителей оригинальных автозапчастей приходится порядка 40%. Основными европейскими производителями оригинальных автозапчастей являются: Bosch, SWAG, VAG (Volkswagen Group). Доля американских и канадских запчастей составляет менее 10% рынка, а японских — 15%.

В то же время в России производится порядка 50% автозапчастей. Крупнейшими российскими производителями являются: «Риваль», «Точка опоры», «Эргон», «Цитрон». Кроме этого, отдельные запчасти выпускают и сами отечественные автопроизводители, например АвтоВАЗ или «Соллерс».

В России также находятся собственные заводы таких производителей запчастей, как Magna, Schaeffler, A.Raimond RUS, AIC Automative Interior Systems, Bozal, Lear Corporation, подразделение турецкой корпорации Orhan Holding и т. д.

До настоящего момента в силу эффекта масштаба производство полного цикла сборки отечественных запчастей не происходило, посколько для этого требовались крупные инвестиции. Сам же процесс был нерентабельный, что привело к значительной зависимости от импортных автозапчастей.

Будет ли дефицит автозапчастей в России?

Дефицит по оригинальным и особо сложным электронным компонентам, поставляемым из Европы, скорее всего, будет, т. к. в России не производятся аналоги. В частности, это системы ABS, ГРМ, рулевые рейки, насосы и помпы, тормозные системы, микрочипы, электронные блоки управления двигателем (ЭБУ), коробки передач и т. д. С такими трудностями столкнутся автовладельцы марок BMW, AUDI, Mercedes, VW. Аналогичная ситуация ждёт владельцев люксовых авто (Bentley, Rolls-Royce и т. д. ) и спорткаров (Lamborghini, Porsche, Ferrari и т. д. ).

Впрочем, отдельные поставки для премиальных марок всё же со временем наладятся, но цена может существенно вырасти. Причина заключается в том, что поставки из ЕС будут проходить через Турцию и Грузию, что приведёт к росту логистических расходов.

Наиболее сильно на данный момент пострадали автодилеры, которым приходится делать гарантийный ремонт. Уже сейчас у них наблюдается дефицит отдельных запчастей. Так, у представителей марок BMW и Mercedes возникают сложности с наличием АКПП.

Дефицит неоригинальных и расходных запчастей может быть лишь временным. Оптовые игроки уже сейчас наращивают поставки из стран Азии, однако с учётом их производства и доставки может потребоваться до двух-трёх месяцев прежде, чем они поступят в магазины.

В то же время дефицита расходных материалов и запчастей для автомобилей массового сегмента (LADA, KIA, Hyundai) ожидать не стоит. Большая часть их производства локализована в России или легко заменяется импортом из Китая, поэтому найти их не составит труда.

Если рассматривать рынок запчастей со стороны конечного потребителя, то можно однозначно сказать, что в случае прекращения поставок оригинальных автозапчастей потребление сместиться в сторону качественных реплик из-за их доступности и более выгодного соотношения цены и качества.

В марте Правительство РФ предложило легализовать параллельный импорт, который позволит поставлять в Россию детали без разрешения правообладателя и использовать компоненты-аналоги для производства, ремонта автотранспортных средств, что расширит возможности производителей по поиску каналов поставки запчастей из Турции, Индии и Китая.

Успешным примером решения санкционных ограничений является «Группа ГАЗ», которая развивается в них с 2018 года. Автопроизводитель снизил количество импортных запчастей в своих моделях до 20-25% и переориентировал логистические потоки.

Развитие собственного производства автозапчастей капиталоёмко и потребует нескольких лет. В первую очередь необходимо воссоздание или копирование критически важных компонентов: ЭБУ, датчиковых систем, поршневой группы, трансмиссии, топливной аппаратуры, помп зажигания, без которых мы откатываемся к стандартам семнадцатилетней давности (Евро-2). Это потребует развитие как отчественной микроэлектроники, так и высокоточной обработки.

Владимир Соловьев, главный аналитик ПСБ

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