Добавить статью
Лого Сделано у нас
Спортивные объекты

В Копейске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

 © gubernator74.ru

Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса велось в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». Объект предназначен для проведения тренировок и соревнований, в том числе регионального и федерального уровней.

В здании ФОКа располагаются универсальный спортивный зал с игровой площадкой 40×20м и трибунами, тренажерный зал, инвентарные, массажный кабинет, тренерские, раздевалки и технические помещения.

17 мая в новом спорткомплексе состоялось открытие Всероссийских соревнований по боксу класса «А» памяти дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова.

Первый турнир по боксу состоялся в Копейске в 1969 году по инициативе заслуженного тренера по боксу РСФСР Эдуарда Булатова. В разные годы в состязаниях участвовали известные боксеры: Петр Галкин, Андрей Шкаликов, Ильфат Разяпов, Сергей Ковалев и другие.

В этом году в соревнованиях примут участие более 120 спортсменов из 21 субъекта Российской Федерации. Победа в турнире Хохрякова дает право на получение звания «Мастер спорта России».

 © gubernator74.ru

 © gubernator74.ru

https://uralpre...dnya-v-kopeyske

Источник: https://gubernator74.ru/news/v-kope...turno-ozdorovitelnyy-kompleks-25731

Челябинская область, Копейск, ФОК
  • Олег Литвинов Олег Литвинов
    18.05.2218:15:11

    Массовый спорт и здоровый образ жизни это то что нужно для наших граждан.

    Под это дело можно переключить финансирование с олимпийских спортсменов и спорта высоких достижений.

    Соревноваться с допинговыми монстрами и трансгендерами нет смысла.

    #1250712
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,