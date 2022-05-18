В Копейске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса велось в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». Объект предназначен для проведения тренировок и соревнований, в том числе регионального и федерального уровней.
В здании ФОКа располагаются универсальный спортивный зал с игровой площадкой 40×20м и трибунами, тренажерный зал, инвентарные, массажный кабинет, тренерские, раздевалки и технические помещения.
17 мая в новом спорткомплексе состоялось открытие Всероссийских соревнований по боксу класса «А» памяти дважды Героя Советского Союза С.В. Хохрякова.
Первый турнир по боксу состоялся в Копейске в 1969 году по инициативе заслуженного тренера по боксу РСФСР Эдуарда Булатова. В разные годы в состязаниях участвовали известные боксеры: Петр Галкин, Андрей Шкаликов, Ильфат Разяпов, Сергей Ковалев и другие.
В этом году в соревнованиях примут участие более 120 спортсменов из 21 субъекта Российской Федерации. Победа в турнире Хохрякова дает право на получение звания «Мастер спорта России».
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18.05.2218:15:11