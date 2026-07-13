В Миассе Челябинской области состоялось открытие Центра спортивных единоборств
Строительство Центра единоборств «Сокол» стартовало в спортивном кластере «Труд» летом 2025 года. Внутри комплекса — два просторных спортзала, светлый холл и вся необходимая инфраструктура для занятий спортом. Также оборудованы зоны для хранения инвентаря, медицинский и массажный кабинеты, душевые, раздевалки и другие помещения. Рядом с объектом привели в порядок прилегающую территорию.
В центре будут работать 15 тренеров по семи видам спорта: греко-римская борьба, дзюдо, карате, рукопашный бой, самбо, ушу и MMA. Занятия смогут посещать более 400 спортсменов. На площадке планируется проведение соревнований областного и всероссийского уровней.
Новый комплекс — подарок городу от Автозавода «УРАЛ». Центр единоборств передадут администрации Миасса. Это поможет более активно привлекать молодежь к спорту. Предприятие же продолжит оказывать поддержку при организации процесса подготовки будущих чемпионов.
Развитие спортивной инфраструктуры Челябинской области — одна из важнейших задач, которая решается комплексно для повышения качества жизни в регионе.
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