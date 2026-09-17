В Челябинской области по народной программе благоустроили сквер и обновили школы
В Троицком муниципальном округе Челябинской области по народной программе благоустроили сквер и обновили школы.
Про новый сквер
В посёлке Берлин открылся новый сквер. Благоустроенное пространство появилось на улице Школьной в 2026 году.
Здесь уложили брусчатку на пешеходных дорожках, установили освещение, чтобы прогулки были безопасными в любое время суток. Поставили лавочки, урны, декоративное ограждение. Для автомобилистов обустроили парковку.
Для детей и любителей спорта сделали отдельные зоны с мягким резиновым покрытием. Установили игровые комплексы, горки, качели и игровые лестницы.
Школе — новый спортзал
В Новомирской школе после капремонта открыли современный спортивный зал, который посещают ученики из нескольких сел. Здание построено в 1990 году, и ремонт ему был жизненно необходим.
В зале отштукатурили и покрасили стены и потолок, заменили шведскую стенку, закупили новый инвентарь. Отремонтировали снарядную, раздевалки, душевые и туалет, заменили сантехнику, установили шкафчики для одежды.
Как рассказали сотрудники школы, дети ждали окончания ремонта всё лето. Они прибегали, смотрели, помогали строителям убирать мусор. И в День знаний первым делом все ринулись в спортзал.
Про серьёзное обновление школы
А в Родниковской школе после капремонта открылись новые кабинеты, спортзал и мастерские.
Здание 1963 года капитально не ремонтировалось ни разу. Работы шли с лета прошлого года, и уже этой весной ученики сели за парты в обновлённых кабинетах. Сегодня в школе учатся 160 детей. Родители отмечают, что ремонт выполнили качественно и быстро.
В здании отремонтировали крышу, закупили новую мебель и оборудование. Обновили системы канализации и водоснабжения, заменили электрику.
Ещё здесь появились новые кабинеты физики, химии, ОБЗР и технологии. Для мальчиков закупили деревообрабатывающий станок, у девочек в кабинете технологии появились швейные машинки и зона с кухней.
В учебном заведении подчеркнули, что в ремонте помогали и родители: они разгружали фуры с мебелью, собирали её и наводили порядок в классах.
А в самом Троицке открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс, появился центр для системной работы с молодёжью и капитально отремонтировали Дом культуры имени Луначарского.
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