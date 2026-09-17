В Челябинской области по народной программе благоустроили сквер и обновили школы

В Троицком муниципальном округе Челябинской области по народной программе благоустроили сквер и обновили школы.

Про новый сквер

В посёлке Берлин открылся новый сквер. Благоустроенное пространство появилось на улице Школьной в 2026 году.

Здесь уложили брусчатку на пешеходных дорожках, установили освещение, чтобы прогулки были безопасными в любое время суток. Поставили лавочки, урны, декоративное ограждение. Для автомобилистов обустроили парковку.

Для детей и любителей спорта сделали отдельные зоны с мягким резиновым покрытием. Установили игровые комплексы, горки, качели и игровые лестницы.

Школе — новый спортзал

В Новомирской школе после капремонта открыли современный спортивный зал, который посещают ученики из нескольких сел. Здание построено в 1990 году, и ремонт ему был жизненно необходим.

В зале отштукатурили и покрасили стены и потолок, заменили шведскую стенку, закупили новый инвентарь. Отремонтировали снарядную, раздевалки, душевые и туалет, заменили сантехнику, установили шкафчики для одежды.

Как рассказали сотрудники школы, дети ждали окончания ремонта всё лето. Они прибегали, смотрели, помогали строителям убирать мусор. И в День знаний первым делом все ринулись в спортзал.

Про серьёзное обновление школы

А в Родниковской школе после капремонта открылись новые кабинеты, спортзал и мастерские.

Здание 1963 года капитально не ремонтировалось ни разу. Работы шли с лета прошлого года, и уже этой весной ученики сели за парты в обновлённых кабинетах. Сегодня в школе учатся 160 детей. Родители отмечают, что ремонт выполнили качественно и быстро.

В здании отремонтировали крышу, закупили новую мебель и оборудование. Обновили системы канализации и водоснабжения, заменили электрику.

Ещё здесь появились новые кабинеты физики, химии, ОБЗР и технологии. Для мальчиков закупили деревообрабатывающий станок, у девочек в кабинете технологии появились швейные машинки и зона с кухней.

В учебном заведении подчеркнули, что в ремонте помогали и родители: они разгружали фуры с мебелью, собирали её и наводили порядок в классах.

А в самом Троицке открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс, появился центр для системной работы с молодёжью и капитально отремонтировали Дом культуры имени Луначарского.