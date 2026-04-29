Компания «Континенталь» запустила в Копейске производство зубчатых передач для металлообрабатывающих станков. Новая продукция востребована в ключевых отраслях машиностроения: станко-, автомобиле- и судостроении, железнодорожном, металлургическом, энергетическом и горнодобывающем комплексах. Общий объем инвестиций составил 131 млн рублей. Из них 50 млн рублей по программе «Комплектующие изделия» предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России).

Зубчатая передача — это механизм, состоящий из шестерен, которые вращаются и передают движение от одной части механизма к другой. Среди ключевых заказчиков этой продукции — Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), «Евраз», Первоуральский новотрубный завод и другие компании, занимающиеся обработкой металла.

«Благодаря льготному займу Фонда развития промышленности мы приобрели новые станки и организовали полное серийное производство передач и фланцев. Сегодня многие отечественные предприятия столкнулись с тем, что импортные комплектующие либо значительно подорожали, либо исчезли с российского рынка. Наша цель — заместить зарубежную продукцию и обеспечить стабильную работу российских заводов горнодобывающего и энергетического сектора, а также других отраслей», — говорит генеральный директор ООО «Континенталь» Игорь Голубев.

Чтобы выстроить полный цикл создания зубчатых передач, на средства займа предприятие приобрело зубофрезерный и зубодолбежный станки. Они позволяют производить изделия из металлов и их сплавов с максимальным диаметром до 1250 мм. Объем выпуска составит до 900 зубчатых передач в год.

Стоит добавить, что ранее за счет средств того же займа компания запустила в городе Заречный Свердловской области серийное производство нестандартных фланцев с максимальным диаметром до 600 мм для предприятий нефтегазового и химического машиностроения. Это металлические диски, соединяющие трубы между собой или с оборудованием. Главное преимущество нестандартных фланцев — возможность изготовления в соответствии с конкретными техническими задачами и параметрами каждого заказчика, что обеспечивает прочность соединений при сверхвысоких давлениях, температурах или в агрессивных средах.

