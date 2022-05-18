Парк грузовых локомотивов Красноярской железной дороги пополнили электровозы «Ермак» серии 2ЭС5К
архивное фото © company.rzd.ru
Парк тягового подвижного состава Красноярской железной дороги пополнили 12 отечественных локомотивов «Ермак» серии 2ЭС5К. Машины нового поколения прибыли в депо станции Иланская и будут работать на маршрутах Восточного полигона железных дорог от Мариинска до Карымской и от Междуреченска до Тайшета.
Электровозы этой серии разработаны специально для эксплуатации в сложных климатических условиях, в горной местности. Они востребованы на Красноярской железной дороге и других магистралях восточного полигона РЖД, для которых характерны сложный профиль пути, многочисленные подъемы и спуски.
До конца 2022 года на КрасЖД ожидается поставка еще 18 электровозов этой серии, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.
Мощные «Ермаки» играют решающую роль в развитии тяжеловесного движения на КрасЖД: локомотивы предназначены для вождения грузовых поездов повышенного веса — 7100 тонн, а также сверхтяжелых и соединенных поездов массой 12-14 тыс. тонн. Применение данной технологии способствует повышению провозных способностей магистрали и создает условия для ускоренной доставки грузов.
Машины соответствуют всем современным требованиям. В них существенно улучшены условия труда машинистов: кабины оборудованы эргономичными виброустойчивыми креслами, холодильником, плитой, системой «климат-контроль».
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