Три города в России, где жители своими голосами изменили среду
Жители сами решили, как сделать свой город более комфортным. Показываем три уже реализованных проекта.
Тысячи общественных пространств и придомовых территорий преображаются ежегодно благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Важно, что сами жители решают, как именно благоустроить свой город.
В этом году стартовало уже второе по счету Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Оно началось 15 апреля и продлится до 30 мая. Выбрать объект, который будут реализован в 2023 году, можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» или обратившись к волонтерам. Они сопровождают ход голосования в общественных местах во всех городах-участниках.
Ниже рассказываем о трех примерах уже реализованных проектов.
Набережная в Мичуринске (Тамбовская область)
Несколько лет назад берега реки Лесной Воронеж пребывали в плачевном состоянии. Гулять можно было только по стихийно протоптанным тропинкам, а пляжи требовали реконструкции.
В 2019 году выбранный жителями проект создания набережной стал победителем Всероссийского конкурса по формированию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, который проводит Минстрой России.
Город сделал новую набережную с благоустроенными пляжами, детскими площадками, спортивными тренажерами.
Проложили велосипедные и пешеходные дорожки, в том числе экотропы вдоль реки, сделали мостики, поставили лавочки и светильники.
Сейчас набережная выглядит так:
Затем, уже в 2021 году, на набережной открыли светомузыкальный фонтан. А сейчас следующий этап — обустройство стадиона. Дальше в планах скейт-парк и установка арт-объектов.
В этом году в онлайн-голосовании за объекты благоустройства на 2023 год принял участие уже 5221 житель Мичуринска. Онлайн-голосование идет на странице za.gorodsreda.ru.
«Набережная огней» в Верхнем Тагиле (Свердловская область)
Этот проект стал одним из победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений 2021 года. Идея была такая: превратить заросшие берега реки, площадь Победы и городской сквер в комфортное современное пространство. Для этого их решили объединить в линию, которая рассказывала бы о значимых этапах в истории Верхнего Тагила.
Территория выглядела так:
Сначала реконструировали набережную. Раньше на ней была расположена танцплощадка и яхт-клуб, но со временем все пришло в упадок. Поэтому жители города и выбрали проект как приоритетный.
Прибрежную линию преобразили: новая плитка, скамейки, урны, каскадные цветники, современное освещение, удобные пирсы и выходы к воде и пр.
Выделили зоны для детских игровых площадок и для занятий спортом, для спокойного отдыха и для велосипедистов.
А затем в обновленное городское пространство интегрировали и городской сквер с прилегающими территориями, и площадь Победы — их тоже сделали чище, светлее и уютнее.
Сейчас территория выглядит так:
Сквер «Орбита» в Лабытнанги (ЯНАО)
В Лабытнанги, за полярным кругом, в проект благоустройства включены 159 дворов и 17 общественных территорий, от парков до стадиона — и это в городе, где живет всего 33 тыс. человек.
Один из самых ярких объектов — сквер «Орбита».
На этом месте еще с советских времен стоит спутниковая тарелка-ретранслятор. Вокруг нее и выстроили концепцию сквера: планеты Солнечной системы, развитие жизни на Земли.
В сквере открыли интерактивные образовательные пространства с динамическими фигурами древних гигантов, планетами и их орбитами, а также игровыми и спортивными площадками. А еще — проложили тропы для пеших прогулок, оборудовали тихие зоны.
Теперь он выглядит так:
Пост сделан с содействием блогера artal!
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18.05.2221:48:06