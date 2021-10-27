Ямальский меридиан (№ 4)

© sever-press.ru

Вчера на Ямал пришла зима, а значит, сезон благоустройства завершился и настало время подводить итоги. В этом году в регионе появявилось 92 новых сквера, парка, детских и спортивных площадок. Не считая объектов этого года, на Ямале с 2019 года уже благоустроены 182 общественные территории и 1078 дворов. Предлагаю ознакомиться с некоторыми результатами благоустройства 2020-21гг., о благоустройстве прошлых лет можно узнать здесь.

г. Лабытнанги. Один из самых необычных скверов открылся в Лабытнанги накануне Дня города. В микрорайоне Орбита строители обыграли тарелку-ретранслятор, который остался с советских времен. Его дополнили «Парадом планет» — познавательным арт-объектом. В сквере появился динопарк с интерактивными фигурами динозавров и мамонтов, детские игровые комплексы и тихие зоны отдыха.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Улица Дзержинского преобразилась, стала по-настоящему современной, красивой и объединила удобным пешеходным маршрутом центр города и большой микрорайон, где располагаются новостройки, спортивные комплексы и другие объекты благоустройства. Ранее в сквере «Молодёжный» был установлен первый за Полярным кругом светомузыкальный динамический фонтан. В продолжение концепции «Молодёжного» установили арт-объекты, где каждый — имитация кристаллов воды. При этом северный колорит передают «Ледяной тоннель», «Айсберги», «радужные кристаллы». Изюминка сквера — карта Ямала.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Провели благоустройство и в отдалённых городских микрорайонах Обском и Харпе.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Благоустройство 2020 года.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

г. Муравленко. Сразу четыре общественные территории благоустроили в Муравленко за этот сезон. Строители обновили сквер имени Фармана Салманова, в микрорайоне «Солнечный» обустроили сквер Дружбы народов, впечатляет детвору игровая площадка «Космос», которая напоминает межпланетную ракету. А ещё открылась пешеходная зона «Парковый бульвар», о которой горожане давно мечтали.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Сквер «Лазурный» благоустроен в 2020 году.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Аллея лицеистов построена в 2020 году.

© sever-press.ru

В 2020 году, ко Дню города, завершилась реконструкция центральной площади.

© sever-press.ru

Здесь был отремонтирован памятник В.И.Муравленко и построен пешеходный фонтан.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

с.Яр-Сале Ямальского района.

Парк качелей

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Благоустройство в микрорайоне «Полярный».

© sever-press.ru

В посёлке реализован комплексный проект архитектурной подсветки.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Теперь жителям немного веселее коротать длинную зимнюю ночь.

© sever-press.ru

г. Ноябрьск. Подход к благоустройству города меняется из года в год благодаря чему появилось множество новых благоустроенных территорий. На заре «Комфортной городской среды» акцент был сделан на реализацию крупного проекта, так в городе появился «Ноябрьск-парк».

© sever-press.ru

© sever-press.ru

В 2020 году Ноябрьск отпраздновал свой 45-летний юбилей, поэтому благоустройство провели в исторических местах.

© sever-press.ru

Центральную часть улицы Холмогорской украсила яркая инсталляция. Название улицы отсылает к родине Михаила Ломоносова, географии города и месторождению нефти, определившим судьбу города.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Реконструкции подвергся сквер «Мать и дитя», старейший сквер города. Его оставили в память о себе украинские строители дорог в далёком 1986 году.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Думаю не стоит говорить, что значит профессия геолога для нефтегазовых городов. В дань уважения к профессии в городе был создан сквер «Геологов». Сегодня в инфраструктуре города это одна из самых оживленных прогулочных зон и после реконструкции её значение только возросло.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Два новых мини-сквера оживили застройку первого капитального микрорайона города.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

В уходящем сезоне акцент был сделан на объединение городских скверов в единое прогулочное пространство. Так, городской парк был продолжен сквером перед Администрацией города.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Сквер у Администрации продолжается реконстуированным бульваром.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Длина реконструированного бульвара 450 метров, помимо новых дорожек здесь реконструирован фонтан и установлено два новых пешеходных мостика через сухой лог. Обновлению подверглась и примыкающая к бульвару «Площадь Памяти», мемориал был переоблицован, а взамен громоздких стен установлены стелы, в которых, как и прежде, вмонтированы капсулы с землёй городов героев.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Реализуя масштабные и креативные проекты Ноябрьск поднял планку благоустройства на высокий уровень.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Зачастую новые зоны отдыха появляются на месте снесённых домов, как, например, игровая площадка «Мамонтёнок».

© sever-press.ru

Или сквер в микрорайоне «В».

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

После демонтажа старых домов на ул. Лиственной, в районе школы № 5, освободилась обширная территория, в 2021 году здесь было решено устроить сквер с многофункциональными спортивной и детской площадками.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Новый сквер на ул. Космонавтов.

© sever-press.ru

Ноябрьск отличается от прочих территорий Ямала обилием деревьев, и поэтому не удивительно, что именно здесь впервые заговорили о смене концепции озеленения. Эксперимент по апробации новых культур завершился и экзотичные ранее растения стали основой благоустройства города.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Теперь Ноябрьск украшают не только цветами, но и многолетними цветами и кустарниками. Только в 2020 году при реконструкции улиц Муравленко и Лиственной было высажено более 500 саженцев, в том числе венгерской сирени. Новые кустарники появились на пересечении улицы Холмогорская и проспекта Мира, а также на перекрестке Изыскателей — Цоя, где выполнена реконструкция. Новые растения появились и в Ноябрьск-парке, прошлым летом здесь высадили 126 кустарников и деревьев.

© sever-press.ru

За прошедший сезон в Ноябрьске посадили три тысячи деревьев и сто тысяч цветов. Территорию 9 скверов в самых разных частях города украсили 158 яблонь. Для озеленения городских улиц в этом году впервые использовали иргу, клёны, краснолистную черёмуху и уже привычные можжевельник и барбарис.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Посадка венгерской сирени в «Сквере равных возможностей».

© sever-press.ru

Каждый год на городских улицах появляются ранее неизвестные горожанам растения, а ведь всего каких-то 10 лет назад озеленение исчерпывалось лишь местными видами, привезёнными из леса. Так, реконструированный участок улицы Советской недавно украсили 2000 кустов пызыреплодника плодового. Он ценится за неприхотливость в уходе, морозостойкость, устойчивость к городской среде и быстрый рост. Ещё один очевидный плюс — растение красиво цветет.

© sever-press.ru

При благоустройстве новых скверов всё чаще используют многолетние цветы и травы. А сейчас специалисты уже подготовились к новому сезону — высажены луковицы тюльпанов, нарциссов, мускари и крокусов.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

В 2021 году в Ноябрьске благоустроено 11 территорий, 8 из них в рамках «Комфортной городской среды» и три по региональным программам «Ритм» и «Уютный Ямал».

© sever-press.ru

Микрорайон Железнодорожников обзавёлся сразу двумя новыми скверами.

© sever-press.ru

Многофункциональная территория в микрорайоне «Арктика».

© sever-press.ru

Продолжение следует…

© sever-press.ru

— Ямальский меридиан (№ 1)

— Ямальский меридиан (№ 2)

— Ямальский меридиан (№ 3)