«Первоуральский новотрубный завод» приступил к производству труб повышенной точности

© pravdaurfo.ru

«Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ), входящий в «Трубную металлургическую компанию» (ТМК), приступил к производству труб повышенной точности длиной до 14 метров для нефтегазохимической промышленности.

Первая партия — более 130 тонн — поставлена в Республику Татарстан. Новые стальные трубы предназначены для установок крекинга нефтепродуктов и синтеза химических веществ и будут применяться при изготовлении теплообменного оборудования. Изделия диаметром от 20 до 25 мм имеют толщину стенки от 2 до 2,5 мм и отличаются особым качеством поверхности и высокой точностью.

Производство нового вида труб было налажено после модернизации термомощностей ПНТЗ. Инвестиции в проект, реализуемый с 2021 года, превысили 500 млн рублей. Реализация позволит сократить потребление ресурсов и расширить сортамент высокотехнологичной продукции.

В ходе модернизации была удлинена конструкция печи, проведен газопровод защитного газа, заменены нагревательные элементы и контрольно-измерительные приборы. Также был усовершенствован технологический процесс.