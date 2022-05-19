В Тюменской области появились первые сады чёрной смородины

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В Ялуторовском районе Тюменской области высадили чёрную смородину, которую будут выращивать в промышленных объёмах. В роли первопроходца выступила компания «Ягоды плюс». На плантации планируют высадить 150 тысяч кустов черной смородины специальных садовых сортов.

Подготовку неиспользуемых земель сельхозназначения начали ранней весной 2021 года с выкорчёвки и расчистки. Той же осенью землю вспахали, потом пробороновали, продисковали. Вся техника у предприятия своя, в том числе для посадки кустов смородины. В 2022 году подготовят под посадку ещё 10 га земли. Всего под сады планируется использовать до 200 га.

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Развитие собственных садов компания «Ягоды плюс» начала с октября 2019 г., в с. Ямбаево на 10 га было высажено 30 тыс. саженцев чёрной смородины. К 2023 г. в садах планируется сбор более 150 тонн смородины чёрной и организация плодопитомника для сбора ягод населением и покупки саженцев. В будущем запланирована посадка садовой облепихи и дальнейшее расширение садов

© vsluh.ru

© vsluh.ru

От обычной смородины такие кусты отличаются тем, что ветви у них не опускаются под тяжестью ягод до земли (из-за этого, кстати, ее так тяжело собирать), они все пряморастущие. Такая форма кустов дает возможность проводить сбор ягод комбайном, кроме того, они занимают на поле меньше места, плоды созревают равномерно, более устойчивы к сбору и транспортировке — они не лопаются. Плоды сладкие, размеры — крупные и средние, кусты дают обильный урожай, не требовательны к почве. Посадка также ведется механизированным способом.

© vsluh.ru

© vsluh.ru

ООО ТПК «Ягоды плюс» основана в 2009 году. В 2012 году предприятие начало поставки продукции на предприятия пищевой переработки, предприятия общепита и социальной сферы в г. Тюмени, Тюменской области, оптовые поставки товара в г. Москва и центральную часть России. В 2014 году компания вышла на рынки ХМАО и ЯНАО. В 2017 — 2018 г. г. ООО ТПК «Ягоды плюс» начало строительство и запуск нового производственного комплекса (основного корпуса) в Индустриальном парке «Боровский», а в 2019 году запустила там же новый овощной цех.

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Сегодня предприятие выпускает более 3 000 т готовой продукции в год и обладает складом в 500 т единовременного хранения сырья. Для закупок дикорастущих ягод, грибов и кедрового ореха, излишков урожая садовых ягод, плодов, яблок, тыквы и овощей с приусадебных и дачных участков Тюмени и Тюменского района предприятием организована сеть из 7 заготовительных пунктов со своей технологической базой по югу Тюменской области.

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