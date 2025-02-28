«Пышминская» птицефабрика построила новый цех обработки комбикормов в Тюменской области

© t-l.ru

«Пышминская» птицефабрика построила новый цех обработки комбикормов производительностью 15 тонн в час в Онохинском сельском поселении. Комплекс включает линию подачи комбикорма с существующего склада сырья и готовой продукции в цех термической обработки комбикормов производительностью 50 т/ч; линию термообработки рассыпного комбикорма производительностью 15 т/час; склад готовой продукции с отгрузкой на автотранспорт, вместимость — 250 тонн. Объект представляет собой шестиэтажное здание, основное функциональное назначение — термическая обработка готовых рассыпных комбикормов, подача в склад готовой продукции, отгрузка на автотранспорт. Строительство велось в рамках программы развития производства , два года назад завершился один из её этапов.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум или Sponsr. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен