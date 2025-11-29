В этом году в Приангарье собрали рекордный за последние пять лет урожай зернобобовых и масличных культур — 57,4 тыс. тонн и 165,4 тыс. тонн соответственно. Таких показателей удалось достичь благодаря увеличению посевных площадей. Урожай 2025 года стал рекордным и в Тюменской области, урожайность зерновых, зернобобовых, картофеля и овощей — самая высокая за всю историю региона.

Этот сельскохозяйственный год в Приангарье отметился сложными погодными условиями. В семи районах области во время заготовки кормов была зафиксирована атмосферная и почвенная засуха. На территории четырёх районов в период уборки урожая отмечено переувлажнение почвы, а ряду хозяйств своевременно убрать урожай помешал ранний снежный покров. Однако, благодаря быстрому реагированию и комплексной работе сельхозтоваропроизводителей, регионального минсельхоза и администраций районов, удалось не только спасти урожай, но и установить несколько аграрных рекордов. В этом году аграрии Приангарья впервые собрали рекордный урожай гороха в сегменте зернобобовых культур. Среди масличных культур в лидерах соя и рапс.

Валовой сбор гороха в этом году составил 57,4 тыс. тонн при урожайности 24,4 ц/га. Рапса собрали 152 тыс. тонн при урожайности 17 ц/га. Валовой сбор сои достиг 7,2 тыс. тонн при урожайности 8,8 ц/га. По сравнению со средними показателями последних пяти лет, валовой сбор гороха вырос почти в 4 раза, рапса — в 1,4 раза, сои — в 7 раз.

Ещё одно достижение — высокие показатели по овощам открытого грунта. Их в Иркутской области собрано 36 тыс. тонн при плане в 31,3 тыс. тонн. Урожай так называемого «борщевого набора» на 6,5 тыс. тонн превышает средний показатель последних пяти лет. Неплохие результаты также отмечаются по картофелю: его валовой сбор составляет 75,5 тыс. тонн. Всего в ходе уборочной кампании аграрии региона собрали 654,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.Согласно оперативным данным, наивысшую урожайность зерновых получили в Черемховском районе, зернобобовых — в Братском районе, технических культур и овощей открытого грунта — в Иркутском районе, картофеля — в Нижнеудинском районе.

В Тюменской области подвели итоги аграрного года. Год стал рекордным: урожайность зерновых, зернобобовых, картофеля и овощей самая высокая за всю историю региона, благодаря поддержке АПК, обновлению техники и внедрению технологий. В соревновании отраслей сельского хозяйства победили Заводоуковский и Тюменский округа. Полеводы региона собрали с открытого грунта 60,25 тыс. тонн капусты, свёклы, моркови и других овощей открытого грунта с урожайностью 555 центнеров с гектара. Урожай картофеля в этом году составил 207 тыс. 512 тонн (урожайность 327 центнеров с гектара ), а намолот зерна достиг более 1 млн 867 тыс. тонн с урожайностью 29,6 центнера с гектара.

Конечно, помогла погода. Лето прошло без засухи, осень тоже была благоприятной для работы на полях. Но главное — это добросовестный труд, опыт и техническая вооружённость аграриев. Сельхозпредприятия региона используют современные технологии, постоянно обновляют технику и оборудование. Именно это позволяет добиваться успехов в зоне рискованного земледелия и надежно обеспечивать продовольственную безопасность Тюменской области