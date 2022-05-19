Чебоксарский завод силовых агрегатов начал выпуск грузовиков для бездорожья

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Первый вездеход «СИЛАНТ» отправится в Республику Казахстан для работы в карьере, сообщает пресс-служба ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов». Машина разработана по заказу горнодобывающей компании для обеспечения мер по пылеподавлению внутрикарьерных дорог и снижению воздействия пыли руды на элементы грузовых автомобилей, а также на распределения вредных веществ за пределы разработки. В машине установлено специальное поливочное оборудование.

Грузоподъёмность машин варьируется от 3 до 8 тонн. Вездеходы могут быть использованы, как коммунально-уборочная машина, автомобиль для доставки оперативных бригад, пожарный лесопатрульный комплекс, бурильно-крановая машина, аварийная машина, торгово-коммерческий автомобиль, многофункциональный автомобиль для строителей и дорожников, многоцелевой автомобиль для специальных нужд, вспомогательный автомобиль для РЖД и пр.

В сельскохозяйственной отрасли, один такой «СИЛАНТ» повышенной проходимости способен заменить фургон, самосвал и легкий трактор. Задние и передние навесные устройства дают возможность работать с сельхозоборудованием, таким как: борона, картофельсажалка, культиватор и др.

«Аналогов данного транспортного средства в РФ не производится, зарубежными аналогами являются Unimog (Германия), Bremach T-REX (Италия), и др. многократно превышающие стоимость автомобиля „СИЛАНТ“. С прошлого года наш завод сконцентрировался на разработке и выпуске надежной самоходной техники, которая успешно заместит импортные аналоги на рынке», — отметил генеральный директор ООО «Чебоксарский завод силовых агрегатов» Александр Дмитриев.

На сегодняшний день грузовик «СИЛАНТ» производства ООО «ЧЗСА» успешно прошёл все государственные технические испытания в самых суровых климатических условиях.