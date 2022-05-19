В Мордовии развивается производство систем декоративной отделки

Посёлок Ардатов в Республике Мордовия получил новое развитие, благодаря динамичному развитию инновационной, ответственной и обязательной компании ООО «ВИОЛЕТ». Предприятие открыло в этом поселке предприятие по изготовлению готовых решений для стен, перегородок, потолков и фасадов.

Новый виток жизни поселка создал выходец из Ардатова Александр Земченко. Малая родина позволила ему научиться ценить труд, верить в возможность развития производственного потенциала родного региона, потому размещение производственной площадки было решено определить в Ардатове,Республика Мордовия. Коммуникативные и профессиональные возможности Александра Земченко и его команды позволили определить и географию центрального офиса — в Санкт-Петербурге.

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Открыто производство еще в 2012 году. За 10 лет «Виолет» предприятие выросло из линии покраски в полноценное производство. Так, в первый год работы мощность превысила 2000 кв.м. готовой продукции, теперь же стабильно выдает более 7500 кв.м. в сутки. Родной для собственника поселок и земля в собственности позволяет масштабировать цеха и их продуктивность, не задумываясь о затратах на аренду помещений и их коммунальное содержание. Мощность окрасочного цеха выросла с тысячи квадратов на этапе становления компании до 3 000 0000 кв.м. в год. Линия ламинирования и цех нанесения пластика каждый выдает 1 500 000 кв.м. в год. Цех панелей специального назначения — 150 000 кв.м в год. Violet не намерен останавливаться на достигнутом. При полной загрузки, оборот компании составит более 4 000 000 000 рублей в год.

Удобное расположение цехов и выстроенная логистика между подразделениями обеспечивают минимальное по времени и максимально эффективное по трудозатратам прохождение продукции от обработки и окраски до контроля качества, хранения и отгрузки.

«На площадке внедрена автоматизация производства, что обеспечивает безопасность труда и полный контроль всех производственных процессов. Такой учёт позволяет планировать загрузку мощностей на несколько месяцев вперед и обеспечивать бесперебойную работу всех подразделений», — рассказывает собственник предприятия Александр Земченко.

Впервые в отрасли и, пожалуй, единственные среди крупных изготовителей декоративной отделки, Violet внедрили не просто постоянный контроль ОТК, но и трехступенчатую систему мониторинга результата. При этом все факты брака фиксируются, передаются технологам для максимального искоренения процента некондиции.

Выстроенные производственные процессы позволяют выдавать максимально высокий процент готовой продукции с поэтапным контролем качества. В кратчайшие сроки.

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«Используя накопленный многолетний опыт, компания Violet первой в России смогла разработать и выпустить комплексные системы отделки стен, перегородок и потолков — Системы декоративной отделки Violet, — подчеркивает Александр, — Это универсальные решения для применения на любых объектах и позволяющие существенно экономить время и ресурсы на проведение строительных работ«

При этом Violet не просто производство, совокупность традиций и ответственности, причём тянется эта тенденция не только с глубины веков и, благодаря, легенде, но всю историю развития компании.

В родном для собственника компании поселке Ардатов предприятие стало настоящим «источником жизни». С появлением производства жители получили постоянную, стабильную, безопасную, денежную и, главное, любимую работу. Многие просто смогли реализовать свои ремесленные навыки и, вместе с ростом фирмы, стали настоящими профессионалами. Причём на производстве востребован и женский труд. Прекрасная половина человечества отвечает, пожалуй, за самый важный спектр задач — проверку качества готовой продукции.

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Производство систем декоративнойотделки не просто пополняет региональный бюджет, благодаря успешности финансовых показателей, но и участвует в строительстве дорог, школ, активно реализует общественные проекты. Ввели на предприятии и традиции облагораживания территории. Коллектив, при участии Александра Земченко, каждую весну высаживают на территории розы. Этот цветок, как никто другой отражает динамичный Violet, ведь роза — символ вечно меняющегося и открывающегося новыми гранями мира.

В свою очередь, центральный офис в Санкт — Петербурге позволил объединить команду профессиональных менеджеров, привлекать проектировщиков, дизайнеров и технологов из лучших научно-исследовательских институтов города федерального значения. Такая команда позволяет удовлетворить запросы по внедрению решений «под ключ» для проектов заказчика любого масштаба. При этом каждому клиенту оказывается максимально подробная консультация и сопровождение до финала сделки. Violet гордится сто процентным исполнением обязательств по всем заключенным контрактам и считает, что ответственность и обязательность перед поставщиками, партнёрами и клиентами — еще отличительные черты Violet.

Пресс-служба компании