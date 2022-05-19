POLAIR GROUP расширяет ассортимент оборудования для хлебопекарного производства и запускает в производство камеры отложенной расстойки серии CRP и окончательной расстойки серии CR. Новое оборудование POLAIR позволит сократить расходы и повысить производительность труда на производстве.

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Группа компаний POLAIR GROUP, ведущий производитель профессионального холодильного оборудования, постоянно работает над созданием новых изделий. Мы дополнили линейку Bakery новыми моделями холодильно-расстоечными и расстоечными камерами для хлебопекарного и кондитерского производства.

POLAIR Bakery поддерживают оптимальные условия температуры и влажности на каждой фазе подготовки изделий из теста к выпечке и являются необходимым оборудованием для любого современного производства. Камеры предназначены для производства больших партий хлебопекарных изделий и позволяют значительно повысить производительность и оптимизировать рабочие процессы.

Первыми моделями в большом семействе расстоечных камер POLAIR Bakery являются камеры отложенной расстойки серии CRP с температурным режимом от -5 до +35 С°. В этих камерах в автоматическом режиме предусмотрены фазы: замедления ферментации, хранение, возобновление ферментации и расстойка перед выпечкой. Ультразвуковой воздухоувлажнитель поддерживает заданную влажность. Благодаря специальной системе распределения воздушных потоков, обеспечивается равномерное увлажнение и терморегулирование по всему объему камеры. Управление работой осуществляется с помощью сенсорного экрана, система имеет простой и удобный интерфейс. В камере CRP может разместиться от 1 до 6 тележек, в зависимости от модели, предусмотрены откидные пандусы.

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Расстоечные камеры серии CR — камеры окончательной расстойки предназначены для расстойки изделий хлебопекарного и кондитерского производства, технологический процесс которых предусматривает окончательную расстойку перед выпечкой при температуре выше +35 С°. Климатический модуль создает в камере нужную температуру и влажность. Экран с сенсорной панелью, позволяет визуализировать процесс расстойки. Линейка моделей CR поддерживает размещение от 1 до 6-ти тележек для противней ЕN 600*800.

Образец расстоечной камеры будет представлен на выставке Modern Bakery 2022, которая пройдет с 14-17 июня, в ЦВК «Экспоцентр».

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POLAIR (ПОЛАИР) — торговая марка профессионального холодильного оборудования для предприятий общественного питания и торговли. Завод ведущий свою историю с 1991 года выпускает: холодильные шкафы и столы, холодильные камеры, аппараты шоковой заморозки, холодильные машины, специальные шкафы для пекарен и ресторанов. Завод POLAIR входит в группу компании POLAIR GROUP, в которая включает в себя несколько производств выпускающие продукцию под брендами: CARBOMA, FROSTECO, RADAX и RADA.