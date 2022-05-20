«Первый бетон» залит на энергоблоке № 4 АЭС «Сюйдапу» в Китае.
На энергоблоке № 4 АЭС «Сюйдапу», сооружаемом по российскому проекту ВВЭР-1200, состоялась церемония по заливке «первого бетона» — строительство перешло в активную стадию."Реализация проекта по сооружению двух новейших блоков поколения III+ на АЭС «Сюйдапу» идет по графику, даже с опережением. Российская сторона в полном объеме исполняет свои обязательства: на объекте работает группа инженеров, сопровождающих проект, согласно контрактным обязательствам осуществляется поставка оборудования и проектной документации", — сообщил вице-президент по проектам в Китае АО «Атомстройэкспорт» Алексей Банник.Параллельно с этим в активной стадии сооружение блока № 3 АЭС «Сюйдапу». В середине года здание реактора достигнет отметки +8,00 метра.
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