В Нижегородской области новый литейный завод запустил серийное производство отливок для двигателей

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Новый завод «Группы ГАЗ» — Нижегородский литейный завод — начал серийное производство высококачественных отливок для двигателей и других автокомпонентов. Инвестиции компании в создание нового производства составили 4,7 млрд рублей, из который 500 млн рублей — льготный заем Фонда развития промышленности по программе «Комплектующие изделия».

Завод в формате полного цикла выпускает конструктивно сложные крупногабаритные чугунные отливки блоков и головок блоков цилиндров для комплектации двигателей внутреннего сгорания, отливки маховиков, тормозных дисков и дисков сцепления, картеров, корпусов коробок передач, компонентов тормозной системы и др.

Мощность нового завода составляет свыше 60 тысяч тонн чугунного литья в год. Продукция поставляется Ярославскому моторному заводу, Ульяновскому моторному заводу, Горьковскому автомобильному заводу, Канашскому автоагрегатному заводу и другим. Технологические возможности позволяют также предприятию выпускать продукцию для нужд железнодорожного машиностроения, нефтегазовой сферы и других отраслей. Кроме того, Нижегородский литейный завод станет основой для локализации легкого дизельного двигателя, выпуск которого запланирован на нижегородской площадке «Группы ГАЗ».

«Создание Нижегородского литейного завода — это инновационный шаг для отрасли и реальное импортозамещение в действии. Уже сегодня технологические возможности НЛЗ позволяют российским предприятиям получать высококачественные отечественные компоненты для более 300 модификаций силовых агрегатов, которыми оснащается широчайший спектр техники, — коммерческие автомобили, автобусы, строительно-дорожная, сельскохозяйственная техника. НЛЗ станет площадкой, где будут делать отливки и для малого дизеля, который до сих пор в России не выпускался», — рассказал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

В производстве задействовано новейшее технологическое оборудование, соответствующее современным нормам энергоэффективности, экологичности и производительности: автоматическая формовочная линия с системой смесеприготовления, плавильные печи и заливочные устройства, дробеметная камера, стержневые автоматы, оборудование для лабораторных исследований, конвейер охлаждения отливок, автоматизированная ячейка по зачистке отливок и роботизированный манипулятор.

«Сердце нового завода — уникальная 130-метровая автоматизированная формовочная линия. Ее главное достоинство — система смесеприготовления, гарантирующая необходимые физико-механические свойства формовочной смеси, получение четкого отпечатка будущей отливки, а также высокая производительность: формовка и заливка одной опоки занимает всего одну минуту. Современное оборудование способно безостановочно работать в три смены, обеспечивая высокий уровень качества выпускаемого литья», — отметил директор дивизиона «Автокомпоненты» «Группы ГАЗ» Виктор Кадылкин.

Нижегородский литейный завод (НЛЗ) построен на площадке Горьковского автозавода в 2021 году. В конце 2021 года предприятие начало выпуск предсерийных партий литья.

В начале 2021 года автозавод «ГАЗ» с помощью другого льготного займа ФРП в размере 400 млн рублей началсерийное производство среднетоннажных грузовых автомобилей нового поколения «Валдай NEXT». Ранее в нише бескапотных среднетоннажных грузовиков полной массой до 8 тонн присутствовали только зарубежные производители. «Валдай NEXT» стал первой отечественной моделью в этом сегменте рынка.