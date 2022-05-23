Краснодарский ЮЗТС изготовил обрабатывающий центр для авиакосмической отрасли

Испытания обрабатывающего центра ЮЗТС © Фото из открытых источников

Южный завод тяжелого станкостроения изготовил карусельный обрабатывающий центр для авиационного и космического двигателестроения. Центр будет производить детали для газотурбинной техники. Его отличает повышенный класс точности. Оборудование заменяет сразу несколько станков и предназначено для обработки сложнейших деталей массой до 25 т, диаметром до 2,5 м.

Заводские испытания обрабатывающего комплекса успешно завершились на прошлой неделе. В настоящий момент станок демонтирован и готовится к отгрузке заказчику.

Это уже третий станок подобной конструкции, изготовленный на заводе в рамках государственного контракта. Ранее произведенное оборудование успешно эксплуатируется и по итогам 2021 года занимает шестую строчку в рейтинге промышленных достижений России федерального агентства «Капитал страны».

ООО «ЮЗТС» было основано в 2016 году на базе легендарного станкостроительного завода им. Седина и является правообладателем его товарного знака. Продукция предприятия востребована во многих отраслях промышленности, включая энергомашиностроение, атомное машиностроение, авиастроение и металлургию.

В настоящее время в производстве находится более двух десятков сложных станков и обрабатывающих центров. Основными заказчиками являются крупные российские госкорпорации.

Испытания тяжёлого карусельного центра ЮЗТС © Фото из открытых источников

Испытания тяжёлого карусельного центра ЮЗТС © Фото из открытых источников