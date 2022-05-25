«Вертолеты России» передали заказчику два Ми-8АМТ

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Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал компании «Нацпромлизинг-Инвест» два вертолета Ми-8АМТ. Машины будут эксплуатироваться авиапредприятием «Газпром авиа», в авиапарке которого уже имеются вертолеты производства У-УАЗ. К месту назначения вертолеты прибудут своим ходом.

«Улан-Удэнский авиационный завод планово передал компании „Нацпромлизинг-Инвест“ очередную партию из двух вертолетов Ми-8АМТ. На сегодняшний день с учетом этой партии У-УАЗ поставил заказчику 6 вертолетов из 18, предусмотренных договором, который холдинг „Вертолеты России“ и компания заключили в сентябре 2019 года, — отметил генеральный директор У-УАЗ Алексей Козлов. — Машины будут задействованы для перевозки грузов, в том числе на внешней подвеске».

Вертолеты изготовлены в транспортном варианте, оснащены двигателями ТВ3-117ВМ сер.02 производства «ОДК-Климов» и усиленной трансмиссией. Надежную навигацию обеспечивает БМС-индикатор, работающий с системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС. В соответствии с российскими требованиями по обеспечению безопасности полетов на вертолетах установлены системы раннего предупреждения близости земли. Транспортные возможности вертолетов обеспечивают возможность перевозки до 22 пассажиров на откидных сиденьях, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины и на внешней подвеске. Дальность полета может быть увеличена благодаря возможности использования дополнительных топливных баков.