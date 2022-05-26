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Медучреждения

Открылась новая поликлиника в пос. Юбилейный Саратовской области

 © saratov.gov.ru

Это первый за многие годы объект здравоохранения, который построен за средства областного бюджета.

Заведующий хирургическим отделением Григорий Власов рассказал, что медучреждение оборудовано по последнему слову техники — здесь есть КТ, МРТ, рентген-аппарат, флюорограф, маммограф, другое оборудование.

 © saratov.gov.ru

Одна из первых пациентов Мария Вербина поделилась своими впечатлениями. Она рассказала, что новая поликлиника очень удобная, комфортные помещения: «Мне очень здесь нравится — масштабное здание, современное оборудование. Всё намного лучше, чем было в старом здании. Я уже была у терапевта, мне всё понравилось. Со старой поликлиникой — никакого сравнения».

 © saratov.gov.ru

 © saratov.gov.ru

 © saratov.gov.ru

 © saratov.gov.ru

 © saratov.gov.ru
Источник: https://saratov.gov.ru/news/novaya_...gotova_prinimat_pervykh_patsientov/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, сельская жизнь, Саратовская область
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