Открылась новая поликлиника в пос. Юбилейный Саратовской области

© saratov.gov.ru

Это первый за многие годы объект здравоохранения, который построен за средства областного бюджета.

Заведующий хирургическим отделением Григорий Власов рассказал, что медучреждение оборудовано по последнему слову техники — здесь есть КТ, МРТ, рентген-аппарат, флюорограф, маммограф, другое оборудование.

© saratov.gov.ru

Одна из первых пациентов Мария Вербина поделилась своими впечатлениями. Она рассказала, что новая поликлиника очень удобная, комфортные помещения: «Мне очень здесь нравится — масштабное здание, современное оборудование. Всё намного лучше, чем было в старом здании. Я уже была у терапевта, мне всё понравилось. Со старой поликлиникой — никакого сравнения».

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru

© saratov.gov.ru